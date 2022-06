Institut za proučavanje rata: 'Putin radi veliku grešku. Ovo bi moglo odlučiti ishod rata'

Institut za proučavanje rata iz SAD-a objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

“Putin je odlučio koncentrirati sve snage i resurse u očajnički i krvavi pokušaj zauzimanja područja istočne Ukrajine, što će mu donijeti uglavnom simbolične dobitke”, navodi se u analizi. “Njegova je vojska u ostalim dijelovima zemlje ranjiva. Ukrajinske protuofenzive u Hersonu ukazuju na to da ukrajinski zapovjednici prepoznaju i iskorištavaju tu ranjivost”, dodaje se.

New: Moscow’s focus on seizing #Severodonetsk (and Donbas) is creating vulnerabilities for Russia in Kherson Oblast, where Ukrainian counter-offensives continue. Ukrainian leadership has apparently wisely avoided matching Putin’s mistaken prioritization. https://t.co/fuO40Ffgx8 pic.twitter.com/Pw5uIY9kLI