Udomiteljske udruge: 'Ministre Aladroviću, stanite pred udomitelje i poslušajte što imaju za reći'

Iz karlovačke udruge Život s osmijehom, članice krovne udomiteljske udruge Forum za kvalitetno udomiteljstvo, pozvali su u ponedjeljak ministra rada i socijalne politike Josipa Aladrovića da stane pred udomitelje, prestane ih izbjegavati te posluša što oni imaju reći.

"Ministre konačno stanite pred udomitelje i poslušajte što Vam mi svi skupa imamo reći, nemojte nas izbjegavati", poručuje se u otvorenom pismu kojeg je potpisala udomiteljica iz te udruge Marina Novaković Matanić potaknuta tragičnom smrću zlostavljane djevojčice iz Nove Gradiške koja je jučer podlegla ozljedama u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti.

Potpuno je, kaže, kriva teza da je i najgora biološka obitelj najbolji izbor za dijete. "Iz posljednjeg tragičnog slučaja vidimo da tome nije tako i idemo svi skupa nešto učiniti da ni jedno dijete više ikada ne plati svojim životom na ovaj način”, poziva se u pismu.

Forum je, kako navodi u pismu, nakon godinu dana nastojanja da dođu do ministra Aladrovića dobio termin prije dva tjedna, u ministarstvo je došlo sedam predstavnika iz raznih krajeva Hrvatske koji su očekivali sastanak s ministrom ali ih je primila državna tajnica.

“Unatrag dvije i pol godine nastojanja, prethodna nas je ministrica primila na 15 minuta, a njen nasljednik niti toliko”, ustvrdila je Novaković Matanić.

U udomiteljske obitelji idu djeca iz obitelji koje često imaju kriminalnu prošlost, udomiteljske udruge imaju prijedloge, ali ih "ne čuje ni ministar Aladrović, ni itko u sustavu socijalne skrbi".

Udomitelji zahtijevaju da se susreti s djecom ne odvijaju u udomiteljskim obiteljima "jer se time ugrožavaju i druga udomljena djeca”, a u Centrima za socijalnu skrb dobivaju odgovor neka “zovu policiju i podižu tužbe protiv takvih roditelja" umjesto da sustav stane iza njih, navodi se u pismu.

Požalila se Novaković Matanić, koja je ujedno i predsjednica Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas, i na neuvažavanje mišljenja udomitelja u obveznim izvještajima koje podnose centrima za socijalnu skrb te da je i to, nakon godinu dana nastojanja, opet prije dva tjedna ministar Aladrović propustio čuti iz prve ruke.

“Možda bi nešto pokrenuli i ne bi izgubili još dva tjedna, kao uzalud potraćene godine, radi kojih se svi mi vrtimo u krug, zbog čega je udomitelja sve manje i to ne radi novčanih sredstava, nego zato što smo godinama prepušteni sami sebi” stoji u pismu.

Udomiteljica podsjeća i kako je njihova dužnost svakih šest mjeseci podnijeti izvještaj o stanju, no kada on dođe do suda izvještaj i mišljenje udomitelja se ne uvažavaju.