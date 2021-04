Beroš: Procedura doniranja organa djevojčice je na početku, potrebna i suglasnost roditelja

Nakon smrti dvogodišnje djevojčice Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, s obzirom na specifičnost svega što se događa, razmatraju formalno pravne mogućnosti za doniranje organa preminule djevojčice koji bi mogli spasiti četiri druga dječja života.

Međutim, da bi se mogli donirati organi djeteta potrebna je suglasnost roditelja. S obzirom na to da su roditelji preminule dvogodišnjakinje u pritvoru pod sumnjom da su upravo oni nanijeli djevojčici ozlijede zbog kojih je i preminula, postavlja se pitanja koje su pravno formalne mogućnosti.

Video - Građani ostavljaju plišane igračke ispred bolnice za preminulu djevojčicu

Ministar zdravstva Vili Beroš izrazio je žaljenje i veliku tugu zbog preminule djevojčice te izrazio sućut njenim donedavnim udomiteljima.

- Određena je utjeha da će djevojčica pronaći svoj mir u vječnosti te da će transplantacijom organa darovati život drugima - rekao je Beroš za N1 i potvrdio da je pokrenuta procedura za doniranje organa, a za to su potrebni potpisi roditelja.

Objasnio je i da je procedura u samom početku.

- Prema odredbama Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, nakon utvrđene moždane smrti te ispunjenih kriterija za darivanje, bolnički transplantacijski koordinator obavlja razgovor s obitelji u svrhu dobivanja pristanka na darivanje organa. Slijedi postupak prijave darivatelja u informatički sustav Eurotransplanta putem kojeg se dodjeljuju prijavljeni organi darivatelja pacijentima na listi čekanja - rekao je Beroš i dodao kako se organi darivatelja dodjeljuju pacijentima na listi čekanja sukladno dogovorenim pravilima koja su usuglašena među svim zemljama članicama Eurotransplanta, od stupnja hitnosti, vremena čekanja na listi do ostalih parametara.

- Dežurni koordinator ministarstva pritom pruža svu potrebnu logističku podršku eksplantacijsko/transplantacijskim timovima prilikom cijelog eksplantacijskog postupka te je u stalnoj komunikaciji s dežurnom službom Eurotransplanta - objasnio je.

Odvjetnik Krešimir Škarica ustvrdio je za Dnevnik.hr kako je za doniranje organa potrebna suglasnost roditelja djevojčice.

- Sustav je i u ovom slučaju zakazao jer je trebao odmah uzeti pravo roditeljstva, roditeljima koji su osumnjičeni za teško kazneno djelo. Imenovati skrbnika za posebne prilike ili posebne potrebe i dati legitimitet toj osobi da odluči hoće li se organi djeteta donirati - rekao je Škarica.

Osvrnuo se i na klasifikaciju djela pod kojom su u ovom trenutku optuženi roditelji.

- Da bi se radilo o kaznenom djelu ubojstva, u praksi je izuzetno teško to razgraničiti i vrlo važno je utvrditi stupanj namjere. Ukoliko su roditelji postupali s namjerom da počine to djelo, odnosno da su pristali na tu posljedicu, onda će se raditi o ubojstvu, odnosno teškom ubojstvu. Oni su vjerojatno olako smatrali da do smrtne posljedice neće doći. Radi se o izuzetno brutalnom sustavu kažnjavanja koji je zapravo trebao biti spriječen i preveniran. Daljnji tijek istrage će svakako ustanoviti, a pogotovo obdukcijski nalaz, koliko su ozljede na djetetu stare. Jesu li kvalificirane na ispravan način i zašto, na koji način se to u ovoj fazi postupka toleriralo - rekao je Škarica.

Škarica je otkrio kako postoji mogućnost da se kvalifikacija kaznenog djela izmjeni kao i da uključi oca i djelatnike Centra za socijalnu skrb.

- Nije mi jasno po kojim kriterijima i tko je taj koji je odlučio da će dijete u vrlo nježnim godinama iz jedne tople udomiteljske obitelji preseliti na lokaciju gdje nema elementarnih uvjeta za život - zaključio je Škarica za Dnevnik.hr