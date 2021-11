Udala se dobitnica Nobelove nagrade za mir, Malala Yousafzai

Malala Yousafzai, aktivistica za pravo djevojčica na obrazovanje i dobitnica Nobelove nagrade za mir koja je 2012. kad je imala 15 godina preživjela talibanski napad, udala se, objavila je u utorak na društvenima mrežama.

Danas 24-godišnjakinja koja živi u Velikoj Britaniji, objavila je da su se ona i suprug kojega identificira samo kao Assera, vjenčali u Birminghamu i proslavili u domu s njihovim obiteljima.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP