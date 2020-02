Ubrzano raste broj zaraženih. Oboljelih od koronavirusa ima u dvadesetak zemalja svijeta

Broj zaraženih novim koronavirusom u Kini porastao je na više od 11000, a do sada je umrlo 259 oboljelih, objavile su kineske zdravstvene vlasti. Velika Britanija, Rusija, Švedska i Španjolska su u petak izvijestile o prvim slučajevima oboljenja do koronavirusa u tim zemljama.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva RH podignuo je u petak mjere pripravnosti zbog epidemije koronavirusa, te je predloženo osnivanje Nacionalnog kriznog stožera radi koordinacije svih službi u slučaju pojave koronavirusa u Hrvatskoj.

Podignute su mjere opreza za zemlje EU-a i Hrvatska će intenzivirati nadzor svojih granica, poštivat ćemo sve smjernice i pravila struke. Osigurava se zaštitna oprema i sve ono što je u ingerenciji Kriznog stožera, a sada ćemo to raditi i kroz Nacionalni krizni stožer, najavila je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević.

Video: Predstavljene mjere prevencije širenja koronavirusa

Dužnosti zdravstvenih službi u pokrajini Hubei, epicentru krize izazvane koronavirusom, priopćili su da je samo u toj pokrajini zabilježeno 1347 novih slučajeva zaraze, čime je ukupan broj zaraženih u Hubeiju porastao na 7153.

Očekuje se da će broj zaraženih i umrlih od koronavirusa u Kini biti još veći kada i druge regije objave svoje posljednje statistike. Više je država već zrakoplovima evakuiralo svoje državljane iz Kine, uključujući SAD,Japan, Južnu Koreju, Jordan i Ujedinjenu Kraljevinu.

Zrakoplov njemačkog ratnog zrakoplovstva u subotu ujutro je odletio iz Wuhana, kineskom gradu najteže pogođenom epidemijom, s 130 ljudi, 90 njemačkih državljana i 40 državljana drugih zemlja. U Njemačku bi trebao stići u subotu popodne.

Evakuirani će biti smješteni u karantenu u vojarnama u blizini frankfurtskog aerodroma. Neke su zemlje odlučile i ograničiti ulaz onima koji su putovali u Kinu kako bi spriječile širenje bolesti.

Sjedinjene Države su u petak najavile nekoliko hitnih mjera u cilju sprečavanja širenja novog koronavirusa koji je buknuo u Kini, među ostalima zabranu ulaska strancima koji su u zadnjih 14 dana boravili u toj zemlji. Od nedjelje u 23 sati po srednjoeuropskom vremenu vlasti zabranjuju ulazak na teritorij osobama koje nisu američki državljani a koje su boravile u Kini posljednjih 14 dana.

Za američke državljane bit će određena karantena ukoliko su boravili u pokrajini Hubei posljednjih 14 dana. Zrakoplovne tvrtke su otkazale stotine letova za i iz Kine, Air Canadu, Lufthansu, British Airways, Turkish Airlines, American Airlines, KLM i Air France.

U subotu su prekid letova za Kinu objavili i zračni prijevoznici Australije i Novog Zelanda.

Australska zrakoplovna kompanija Quantas Airlines objavila je da obustavlja izravne letove između Sidneya i Pekinga i Šangaja od 9. veljače do 29. ožujka. Air New Zeland je objavio da i on u istom razdoblju prestaje letjeti za Kinu.

U petak, dan nakon što je Svjetska zdravstvena oragnizacija (WHO) proglasila globalno međunarodno stanje zbog širenja koronavirusa, kineske zdravstvene vlasti objavile su da je u Kini zabilježeno 9692 slučajeva oboljenja od koronavirusa a da je umrlo 259 osoba.

Više od stotinu oboljelih nalazi se u dvadesetak zemalja svijeta. Jedna studija kaže da bi zaraženih moglo biti do 75800.

Britanija je u petak potvrdila svoja dva prva slučaja oboljenja od koronavirusa. Oboljele su dvije osobe iz iste obitelji i liječe se u Newcastelu. Dužnosnici zdravstvenih službi nisu, međutim, objavili više pojedinosti o oboljelima.

Dva kineska državljana u Sibiru postala su prvi slučajevi oboljenja od koronavirusa u Rusiji.

Pacijenti se nalaze u Zabajkalskoj oblasti na granici s Kinom i Tjumenjskoj oblasti na granici s Kazahstanom, rekla je zamjenica ruskog ministra zdravstva Tatjana Golikova.

Švedske zdravstvene vlasti su rekle da je u toj zemlji prvi puta dijagnosticirano oboljenje od koronavirusa kod pacijentice koje je nedavno posjetila Wuhan i vratila se u Švedsku 24. siječnja bez simptoma bolesti. Pacijentica je kasnije kontaktirala zdravstvene službe zbog kašlja.

Španjolsko ministarstvo zdravstva je u petak objavilo da je na Kanarskom otočju utvrđen prvi slučaj koronavirusa u toj zemlji .

Pacijent je dio skupine od pet osoba koja je u četvrtak izolirana i stavljena na promatranje nakon što je utvrđeno da su neki od njih bili u kontaktu s Nijemcem kojem je dijagnositciran virus.