Uhvatio ju je rukama oko vrata i stiskao sve dok nije prestala disati. Suđenje je sablaznilo javnost

Ubojstva žena u Hrvatskoj, nažalost, nisu rijetkost i svako iznova šokira javnost, no posebno su potresni zločini počinjeni nad mladim djevojkama koje praktički još nisu ni zakoračile u život. Prisjećamo se posljednjih dana srednjoškolke Anđele Bešlić (16) iz Sinja koju je 3. ožujka 2002. ubio njezin susjed Ivan Bulj, a presreo ju je u blizini njezine kuće dok se vraćala s koncerta. Nakon 22 godine zatvorske kazne, izaći će na slobodu 10. travnja. Tim povodom prisjetimo se ubojstava mladih djevojaka u Hrvatskoj koja su potresla našu zemlju.

Najveća potraga za nestalom osobom u našoj domovini svakako je ona za Antonijom Bilić (17) iz okolice Drniša, no njezin kraj bio je užasavajući. Kobnog 7. lipnja 2011. godine Antonia je stopirala na mostu preko rijeke Čikole. Namjeravala je otići u Split, kako bi predala maturalni rad. Vozač kamiona Dragan Paravinja ugledao ju je na suprotnoj strani ceste te ju je kroz prozor upitao hoće li s njim u Zagreb, a ona mu je odgovorila da ide u smjeru Splita. Nakon toga okrenuo je tegljač, a tragovi guma koji su za njim ostali kasnije će biti jedan od dokaza protiv njega. Maloljetna djevojka ušla je u njegov kamion i nestala. Potraga za Antonijom trajala je do 28. studenoga 2012., točno 540 dana, a svaki pedalj toga kraja "češljale" su na stotine policajaca, vatrogasaca, pripadnika HGSS-a. Tragalo se i iz aviona. Ostaci tijela Antonije Bilić pronađeni su koncem studenog 2012. kod odmorišta Modruš, ondje gdje je potraga i započela, uz mjesto gdje je posljednji put zabilježen signal njezinog mobitela.

Antonia Bilić kratko se vozila s Paravinjom kada joj se on počeo nabacivati. U jednom je trenutku zaustavio kamion, izašao iz njega te je krenuo prema suvozačkim vratima. Želio je spolni odnos s djevojkom, koja mu je pokušala pobjeći. Opirala se i udarala ga je nogama. U jednom trenutku Paravinja ju je uhvatio rukama oko vrata i stiskao sve dok nije prestala disati. Zatim je njezino tijelo stavio na ležaj, a tijelo je sakrio i protekla je godina dana prije no što je nađeno. Uslijedila je pravosudna trakavica, a i suđenje Paravinji nerijetko je sablažnjavalo obitelj žrtve, pa i širu javnost.

Paravinja je u ožujka 2016. treći put osuđen zbog ubojstva i pokušaja silovanja maloljetne Antonije Bilić, ali i još dva pokušaja silovanja drugih osoba, zbog čega je dobio jedinstvenu kaznu od 40 godina. Vrhovni sud mu je, pak, prepolovio kaznu pa mora odslužiti 20 godina.

Iako je 2008. godinu vjerojatno dočekala radosna, u krugu svojih prijatelja i najmilijih, 20-godišnja studentica ekonomije i zaljubljenica u poeziju Kristina Šušnjara, iz Trilja, nije mogla znati da će proživjeti samo prvih pet dana te godine. Kobnog 5. siječnja Kristina je krenula u Sinj, gdje se trebala naći s prijateljicom, no tamo, nažalost, nikada nije stigla. Drugi dan ujutro roditelji su policiji prijavili njen nestanak. Pokrenuta je opsežna potraga. Tri dana kasnije, u Smajlićima, u Docu Donjem kod Omiša, desetak kilometara od mjesta gdje je Kristina posljednji put viđena živa, jedan je umirovljenik, šetajući psa, uočio nago, mrtvo tijelo mlade djevojke.

Kako je ranije pisao Večernji list, tragovi zločina vodili su do 26-godišnjeg mladića iz susjednog sela, Luke Pezelja. Upravo je on kobne večeri automobilom povezao 20-godišnju Kristinu koja je stopirala na triljskom mostu. Ne sluteći da bi joj šest godina stariji poznanik mogao nauditi, bez straha je ušla u golf. U vožnji ju je počeo dirati, djevojka ga je odbila, nasrnuo je još silovitije, ona se opirala, a razjaren, dohvatio je francuski ključ i udarao ju njime do smrti. Tijelo joj je bacio u provaliju, pokraj jame u zaseoku Smajlići, u koju mještani bacaju otpatke od zaklane stoke. Vratio se potom kući, presvukao se te otišao u kafić u Trilju. Luka Pezelj je osuđen na 31 godinu zatvora zbog ubojstva i pokušaja silovanja.

Marijana Jerković (24) iz Trogira ubijena je u siječnju 2002. godine u prostorijama tvrtke za promet nekretninama u Splitu. Djevojku je u lokvi krvi pronašao kolega, no ubojica nije pronađen ni 22 godine kasnije. Večernji list pisao je u danima nakon ubojstva, prema neslužbenim izvorima, kako je J. P., Marijanin zaručnik, priveden pa pušten nakon razgovora u policiji. Djevojka Marijana, stoji u arhivi Večernjeg lista, živjela je sa svojom tetom pa sa zaručnikom u stanju njegove bake na Gripama. Rodbina je kazala kako su odnosi među njima bili u najboljem redu, no Marijana se prijateljici navodno povjerila kako će se iseliti iz stana u kojem je bila sa zaručnikom.

Desetak dana nakon ubojstva, u čajnoj kuhinji agencije pronađeno je oružje, odnosno skalpel za rezanje linoleuma. No, ubojici ni danas nema traga. Ivanka Jerković, majka ubijene, za HRT je nedavno poručila: "Ja gubim nadu, izgubila sam je. Kad se nije odmah dok je bilo, ajmo reć na friško, otkrilo. Sad ne da sam se pomirila s time, nego svu nadu sam izgubila da će se to ikad otkriti".

David Komšić (26) pravomoćno je, pak, osuđen na 25 godina zatvora zbog ubojstva bivše trudne djevojke Kristine Krupljan. Nožem ju je ubo čak 88 puta u svom automobilu 22. veljače 2017. Kristini je bilo tek 18 godina. Ona je bila njegova bivša djevojka, u trenutku svirepog, i mnogi bi rekli monstruoznog ubojstva, bila je trudna, a prema optužnici, Komšić ju je ubio iz bezobzirne osvete, motiviran ljubomorom jer je djevojka htjela prekinuti emocionalnu vezu s njim te krenuti dalje sa svojim životom. U novom životu više nije bilo mjesta za Komšića, s kojim je bila u vezi od osnovne škole. No, s njezinom odlukom Komšić se nije mogao pomiriti – mjesecima prije toga prijateljima je pričao kako će “Kristina biti njegova ili ničija”.

Zbog teškog ubojstva bivše djevojke Jelene Lukačić (20) u Našicama, Luka Dundović (25) lani je nepravomoćno osuđen na 27 godina zatvora. Zločin se dogodio koncem svibnja 2022. u parku nadomak Jelenine kuće, gdje ju je te večeri dočekao kada se vraćala iz izlaska. Tri su godine bili u vezi, koja je okončana oko prethodnog Božića, no on se s time nije mirio.

Jelenu je do parka netom prije zločina dovezao novi dečko s kojim je toga petka izašla van. Dogovorili su se da će mu se obavezno javiti kada stigne doma. Znao je da ju je Luka toga dana kontaktirao i slao joj poruke. Kratki put do svoga doma, od svega 200-tinjak metara, nesretna djevojka nije uspjela prijeći. Bivši ju je dečko dočekao i usmrtio nožem. Njezin se tadašnji dečko zabrinuo što mu se Jelena ne javlja. Kada se nešto poslije, stoga, ponovno provezao putem prema njezinoj kući, ugledao je Luku Dundovića na nadvožnjaku.

– Odjeća mu je bila krvava. Pitao sam ga gdje je Jelena, a on mi je odgovorio: "Mrtva je" - ispričao je on tada.

Dundović je potom pokušao presuditi sebi, skočivši s nadvožnjaka na željezničku prugu, gdje je policija poslije našla i okrvavljeni nož. Zadobio je nekoliko prijeloma, ali se oporavio.

Po optužnici, Dundović je nekoliko dana ranije odlučio i isplanirao da će iz osvete usmrtiti svoju bivšu djevojku Jelenu Lukačić, jer je s njim prekinula ljubavnu vezu, odbila se pomiriti s njim i počela se družiti s drugim muškarcem. Ponijevši nož, odvezao se automobilom iz Velimirovca u Našice, parkirao u blizini njezine kuće i čekao da se vrati iz izlaska. Kada je naišla, pozvao ju je na razgovor u park, a nakon što je ona i došla, u cilju da ju usmrti, uhvatio ju je rukama i odvukao s pješačke staze u šumarak parka te ju "veliki broj puta ubo u prsa, trbuh i vrat". Ozljede su bile stravične, ranio joj je gotovo sve vitalne organe, a nesretna je djevojka preminula u teškim mukama. Tereti ga se, stoga, da ju je ubio na okrutan način i iz niskih pobuda.

Jelenina smrt podsjetila je na još jednu tragediju u našičkom kraju. Srednjoškolku Anu B. (17) u jesen 2016. usmrtio je tada 23-godišnji Matej Šustek. Šustek je kobnoga dana pozvao Anu da se, kao i inače, nađu na željezničkom kolodvoru u Koški nadomak Našicama. Dok je stizao vlakom iz Našica, nesretna Ana nije ni slutila da će on ubrzo postati njezinim krvnikom. Odveo ju je na osamu kod obližnjeg silosa, uhvatio ju je, tereti se, za glavu te joj dvaput zario u vrat preklopni nož, oštrice 10,2 centimetara. Jedan je ubod prerezao arteriju, drugi dušnik i jednjak i život joj je već tada bio ozbiljno ugrožen. Dok je trpjela teške fizičke i psihičke patnje, piše nadalje u optužnici, prestravljena je Ana pokušala pobjeći, no on ju je “hvatao za ruke i nastavio ubadati nožem”. Zadao joj je tako još devet rana, od čega su četiri bile opasne za život. Kako bi je spriječio da pozove pomoć, iznosi optužba, uzeo joj je mobitel i takvu je bespomoćnu ostavio, a bilo je to oko 20 sati. Kiša je lijevala te noći. Ana se naslonila na zid zgrade i iskrvarila. Beživotno tijelo našao je tek ujutro u 7 sati susjed. Matej i Ana u vezi su bili tek dva mjeseca. Matej je te večeri pričekao sljedeći vlak pa se vratio u Našice. Putem je kroz prozor vlaka bacio Anin mobitel.

Obrana mu je zvučala pomalo bizarno - tvrdio je kako ga je dan prije zločina "posjetio najbolji prijatelj Michael De Santa" i rekao kako treba eliminirati Anu B., s kojom je bio mjesec dana u vezi. Riječ je, inače, o liku iz videoigrice Grand Theft Auto. Osuđen je nepravomoćno na 25 godina zatvora.

Život mlade studentice Mihaele Berak (21) u Osijeku jesenas je ugasio policijski službenik Marko Smažil (27) hicem iz svog službenog pištolja u njegovom stanu. Mihaela i Marko kratko su se poznavali. Njegove kolege i šefovi i dalje su stava kako je njezina smrt nesretni slučaj, dok je Državno odvjetništvo protiv Marka Smažila otvorilo istragu zbog sumnje u ubojstvo Mihaele Berak.

Tragedija se dogodila 21. rujna, a mladi je policajac službeni pištolj zadužio tek početkom kolovoza. Kada su mu nakon ispaljenog hica kolege došle u stan i započele očevid, policajac Smažil prvo je tvrdio kako je pištolj opalio dok je bio u kupaonici, odnosno da se djevojka ubila. No, ta je teorija ubrzo odbačena. Ipak, policija ga nije prijavila za ubojstvo jer je vjerovala da se hvalio novom futrolom koju je toga dana zadužio pa je došlo do slučajnog opaljenja pištolja. Odvjetništvo protiv njega još uvijek vodio istragu zbog ubojstva.

