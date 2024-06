Ubio dvije partnerice obijesnom vožnjom: Za prvu nesreću mu se nije ni sudilo

Prije pet godina Edi Zdjelar, muškarac koji je u petak sa suprugom poginuo u prometnoj nesreći koju je izazvao između Novske i Okučana neposredno nakon što se snimao kako vozi 200 km/h, sudjelovao je u još jednoj teškoj nesreći u kojoj je smrtno stradala njegova tadašnja partnerica koja je bila trudna. Tom prilikom, protiv njega se uopće nije vodio kazneni postupak.

U ožujku 2019. godine, Zdjelar je u Kovačevcu kod Nove Gradiške izgubio nadzor nad kombijem kojim je upravljao i prešao na drugu stranu ceste gdje je udario u betonski most. Vozilo se od siline udarca prevrnulo i vratilo u suprotni trak ceste, a Zdjelar i partnerica izletjeli su iz kombija. Oboje su teško ozlijeđeni, no on se izvukao, a ona je preminula, piše 24sata.

Taj portal od Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu doznaje da je u rujnu 2019. godine doneseno rješenje kojim se utvrdilo da nema osnova za vođenje kaznenog postupka protiv tada mlađeg punoljetnika.

Pišu i da je nakon nesreće od šoka preminula i baka trudne djevojke, navodno nakon što je na cesti ugledala njeno nepomično tijelo. Mještani su pričali kako je unuci pod glavu stavila jastuk.

VIDEO Snimao se kako BMW-om juri 200 km/h pa usmrtio sebe i suprugu