Ubijen ruski plaćenik koji je pozirao s lubanjom poginulog ukrajinskog vojnika

Zapovjednik u ruskoj vojsci i plaćenik Igor Mangušev umro je u bolnici nekoliko dana nakon što je s pod sumnjivim okolnostima upucan u glavu. Prijatelji i supruga preminulog tvrde da se radi o smaknuću. U ruskim izvješćima stoji da je upucan s male udaljenosti 9-milimetarskim metkom koji je ispaljen s tjemena pod kutem od 45 stupnjeva i ostao u glavi preminulog Manguševa. Prema izvješćima upucan je u ukrajinskom gradu Kadiivka u Luhanskoj oblasti, koji se ne nalazi na prvim borbenim linijama. Događaj je potaknuo spekulacije o počinitelju i organizatoru napada. Pavel Gubarev, vođa Novoruske partije, političke stranke aktivne u dijelovima Ukrajine pod ruskom kontrolom tvrdi kako svi znaju tko se krije iza smrti Manguševa i primjetio kako se Jevgenij Prigožin nije oglasio po pitanju njegove smrti.

Zapovijedao je jedinicom za borbu protiv dronova smještenu u regiji Luhansk koja je trenutno pod ruskom kontrolom. Također je od suosnivač postrojbe Yenot (rakun), jedne od plaćeničkih grupa koje su bile aktivne u Ukrajini 2014. U 2022. pojavio se u videu na društvenim mrežama držeći lubanju za koju je tvrdio da je pripadala ukrajinskom vojniku poginulom u obrani Mariupola. Prema pisanju BBC-a, u redove plaćenika dospio je kao član neonacističkog pokreta u Rusiji te je svoje radikalne nacionalističke stavove izražavao tvrdeći da Rusija nije u ratu s Ukrajincima, već idejom Ukrajine kao anti-ruske države, dodajući da nije bitno koliko Ukrajinaca umre u sukobu.

Russian mercenary Igor Mangushev (Bereg) made a performance with the skull of a Ukrainian soldier killed near Azovstal.



In his speech, Mangushev said that Russia is at war with the Ukrainian idea, so all Ukrainians must be killed.



Still think trading with Russia is a good idea? pic.twitter.com/qpnWS5JCeV