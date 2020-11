U Zagrebu 624 novooboljele osobe, kreće naručivanje za antigensko testiranje

U protekla 24 sata zabilježeno je 624 nova slučaja zaraze koronavirusom u Zagrebu, izvijestio je zagrebački Stožer civilne zaštite dodavši da je vrijednost antigenskog testiranja, koje kreće u ponedjeljak, brza detekcija zaraženih.

Među novooboljelima, 278 osoba ima negativna epidemiološku anamnezu, a 270 su kontakti pozitivnih osoba. Novozaraženo je i sedam korisnika i četiri djelatnika domova za starije i nemoćne te 49 učenika u osnovnim i srednjim školama na području Zagreba.

Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč najavio je da će brza antigenska testiranja u ponedjeljak početi na 12 lokacija u domovima zdravlja.

"Svaki dom zdravlja imat će na četiri lokacije punktove na kojima će se obavljati 'drive in' testiranje. Na deset lokacija radit će se od 9 do 12 sati, a na dvije lokacije od 11 do 14 sati", kazao je Jeleč.

Istaknuo je da će testiranje biti besplatno za građane te da se preporučuje onima koji kroz pet dana imaju aktivne simptome koji se mogu povezati s koronavirusom.

"Vrijednost je tog testiranja da brzo dođemo do podatka tko je pozitivan. Imamo pripremljen sustav, građani imaju mogućnost vrlo brzo, besplatno doći na testiranje i vrlo brzo doznati svoju dijagnozu", poručio je.

No, ako se na antigenskom testiranju pokaže negativan nalaz, njega treba potvrditi PCR-om.

Za sada je za antigensko testiranje osigurano 50.000 testova, a građani će se na testiranje moći naručiti preko online platforme koja bi trebala profunkcionirati danas.

Voditelj službe prevencije Policijske uprave Zagrebačke Velimir Tišma izvijestio je da su na području Zagreba i Zagrebačke županije zabilježena tri slučaja kršenja odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite

Ugostiteljski objekti i noćni klubovi, pojasnio je Tišma, radili su nakon dopuštenog radnog vremena (ponoći), a službenici policije prilikom intervencije u ta tri objekta zatekli su posjetitelje koji nisu u to vrijeme trebali biti tamo.

VIDEO: U ponedjeljak, 23. studenog, u Zagrebu kreće masovno testiranje na koronavirus na 12 lokacija.