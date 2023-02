U Turskoj se otvorio veliki krater. Stručnjaci tvrde da nema veze s potresom

U Turskoj se pojavio krater površine oko 1400 četvornih metara u polju u blizini okruga Reşadiye. Dubok je 12, a promjer mu je 37 metara. To je javnosti obznanio prof. dr. Fetullah Arik koji je i obišao krater, javlja turski yenikonya.com. Naglasio je da nisu mogli naći poveznicu između nedavnih potresa te novostvorenog kratera. "Prema onome što su građani rekli, jučer je nastao novi krater u Karapınaru. Bili smo na području gdje se pojavio kako bismo ga ispitali. Međutim, bilo da je riječ o današnjem potresu ili onome od 6. veljače, nismo ih mogli povezati sa stvaranjem kratera. Dapače, čak se dogodio potres dok smo mjerili krater", rekao je Arik.

Dodao je da je rupa nastala dvadesetak dana nakon velikih potresa. Tako da ova rupa nema veze ni s prijašnjim velikim potresima ni sa sadašnjim potresom. "Možda je rupa bila spremna da se uruši pa je potres mogao utjecati? Možda, ali da dogodilo u vrijeme potresa, rekli bismo 'u redu, to je zbog potresa.' Ali ne možemo to reći jer je to bilo 20 dana nakon potresa", objasnio je Arik. Pojasnio je da ako je krater spreman za urušavanje, tada bi potres mogao biti jedan od čimbenika koji su pridonijeli urušavanju. Drugim riječima, spreman krater može se srušiti uz podrhtavanje.

