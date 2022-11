U svetištu na Dubovcu 500-tinjak samaca traži srodnu dušu koja želi katolički brak

U Nacionalnom svetištu svetog Josipa na Dubovcu ove subote okupljaju se samci koji su prošli 30 godina, a još nisu stupili u brak. Svetište na Dubovcu bit će domaćin ljudima iz cijele zemlje koji traže svoju srodnu dušu, koja, kao i oni, želi kršćanski brak.

- Upravo njima želimo pomoći, to je prvi nacionalni susret i logično je da bude u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu. Bit će to prilika da se toliki broj ljudi na jednom mjestu druži i upozna. To je ono što Crkva može učiniti i moliti - kaže monsinjor Antun Sente, piše Radio Mrežnica.

Već je sada prijavljeno više stotina ljudi, a svi imaju jednu želju, ostvariti katolički brak.

Kat sus i Prilika za susret, dvije su udruge koje organiziraju ovakva događanja, prva upoznaje ljude više na virtualnoj razini, a druga na konkretnoj. Prijave se primaju online, a više doznajte ovdje.

Okupit će se već u subotu ujutro, doznati nešto o svetištu, sudjelovati na misnom slavlju, a onda i na predavanjima koja će ih pokušati “osloboditi” straha u budućim vezama ili kod upoznavanja.

- Geslo susreta “U ljubavi nema straha” snažna je evanđeoska poruka koja oslobađa okova i vodi nas bliže k Božjemu planu za naš život, poručuju organizatori.