U subotu je praznik, a onda je (ne)radna nedjelja. Provjerili smo kako rade trgovine za vikend

U subotu, 18. studenog, obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zbog čega trgovine diljem Hrvatske uglavnom neće raditi. Dodatno, uvođenjem neradnih nedjelja, svi dućani i trgovački centri imaju svoj poseban raspored kada su u pitanju radne ili neradne nedjelje, stoga smo sastavili pregled radnog vremena nekoliko poznatih trgovina i trgovačkih centara kako biste znali gdje obaviti kupovinu tijekom nadolazećeg vikenda.

Što se tiče trgovina, sukladno posljednjim izmjenama Zakona o trgovini, na državni praznik i blagdane trgovine ne smiju raditi, tako da će ove subote državni blagdan kojim se obilježava pad Vukovara rezultirati zatvorenim dućanima. Međutim, u subotu, prema izmjenama Zakona, smiju raditi prodavaonice koje se nalaze u sklopu željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, morskih luka, trajekata i zrakoplova, kao i one na benzinskim postajama, u bolnicama, u hotelima, u kulturnim i vjerskim ustanovama, nautičkim marinama, kampovima i OPG-ovima te zaštićenim područjima prirode.

Tako je Konzum objavio da će jedino prodavaonice na adresama Avenija Marina Držića 4 u Zagrebu (od 08:00 do 15:00) i Kišpatićeva 12 u Zagrebu (od 08:00 do 13:00) raditi prema posebnom radnom vremenu. Radit će, primjerice, i poslovnica Mullera na adresi Avenija Marina Držića 4 (Autobusni kolodvor Zagreb), ali samo od 08:00 do 13:00. Radno vrijeme svih poslovnica Mullera pogledajte ovdje.

Nedavne izmjene Zakona o trgovini postavljaju ograničenja 16 radnih nedjelja u godini, zbog čega će većina trgovina zatvorena biti i 19. studenog. Ipak, neke od njih objavile su da će njihove poslovnice biti otvorene i tada. Poslovnice Kaufland bit će otvorene u nedjelju. Ovdje možete pogledati detaljno radno vrijeme. Iako poslovnice Lidla ne rade u subotu, sve će biti otvorene u nedjelju. Detaljno radno vrijeme obližnjih poslovnica možete pronaći ovdje.

Konzum je objavio da će u nedjelju njihove poslovnice raditi prema posebnom radnom vremenu, a više možete pogledati ovdje. Radno vrijeme trgovina Interspara i Spara provjerite ovdje. Radno vrijeme Plodina provjerite ovdje, dok radno vrijeme Tommy prodavaonica koje će raditi u nedjelju možete pogledati ovdje.

Ovdje možete vidjeti radno vrijeme poslovnica Studenca, a kako u nedjelju rade poslovnice Eurospina, možete provjeriti ovdje. Radno vrijeme obližnje Müller trgovine možete provjeriti ovdje, poslovnica Bipa ovdje, a kako u nedjelju rade poslovnice dm-a, pogledajte ovdje.

Trgovački centri u subotu i nedjelju

U subotu, 18. studenog, u Westgateu će raditi samo igraonica Family Park, kuglana West Bowling i Germania Casina. Njihovo radno vrijeme pogledajte ovdje. U nedjelju će centar biti normalno otvoren. Arena centar na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje neće raditi. Kino, casino i pojedini ugostitelji će biti otvoreni, a njihovo radno vrijeme provjerite ovdje. Centar će biti otvoren ovu nedjelju, kao i sve ostale tijekom 11. mjeseca.

Kako rade trgovine u Avenue Mallu na blagdan 18. studenog i u nedjelju, provjerite ovdje. City Center One West je zatvoren u subotu. Iznimke radnog vremena City Centera One West provjerite ovdje. Također, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje zatvoren je i City Center one East. Iznimke radnog vremena pojedinih objekata unutar trgovačkog centra provjerite ovdje. Inače, City Center One West i East ovu nedjelju rade.

Popis poslovnica koje će u subotu i nedjelju raditi u Point Shopping Centeru pogledajte ovdje. Ovu nedjelju, 19. studenog 2023., trgovine i sve ostalo radi prema redovnom radnom vremenu u Z centru, a koje poslovnice će raditi u subotu, pogledajte ovdje.

U subotu i nedjelju će biti zatvoreni Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Šibenik i Supernova Sisak West i East, kao i Mall Osijek. U subotu i nedjelju neće raditi ni Trgovački centar Lumini Varaždin, a iznimke od radnog vremena možete pogledati ovdje. Portanova Osijek također ne radi nadolazeći vikend, a iznimke možete provjeriti ovdje. Kako radi Mall of Split možete provjeriti ovdje, a sve informacije radnog vremena centra Joker Split pronaći ćete ovdje.

