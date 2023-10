U spektakularnoj pljački, najvećoj u povijesti BIH, ukradeno je preko 3 milijuna eura, a počiniteljima ni traga

Spektakularna pljačka, filmska pljačka, pljačka stoljeća,... tim se riječima opisuje akcija maskiranih i naoružanih razbojnika koji su, 5. listopada, 2010. godine, usred dana, u 10. 45 sati, u mjestu Dužice, iz zasjede, napali vozilo zaštitarske tvrtke, pokupili vreće s novcem te nestali bez traga.

Konvoj, koji je tog jutra krenuo iz Mostara, prevozio je novac iz trezora UniCredit banke. Pošiljku je, u pratnji petorice zaštitara banjolučke tvrtke 'Sector security', trebalo dovesti do Imotskog, gdje su ih čekale kolege iz hrvatske zaštitarske tvrtke 'Sokol Marić'. Novac je, kako je najavljeno, u Hrvatsku trebao ući preko graničnog prijelaza Gorica - Vinjani Donji, od kuda bi ga zaštitari hrvatske tvrtke transportirali do trezora Zagrebačke banke, u Zagrebu.

No, do granice, a kamoli do Zagreba, novac nije stigao. Na pola puta, od Širokog Brijega do Gruda, u 10 sati 45 minuta, na regionalnoj cesti Privalj - Grude R420, u mjestu Dužice, zaštitarsko su vozilo presreli pljačkaši, naoružani puškama i raketnim bacačem. Ispred transportera i putničkog vozila sa zaštitarima, koje je bilo u pratnji, ispriječio se Fiat Ducato, a iza konvoja cestu je blokirao Chrysler.

Iz vozila su izišla četiri, maskirana pljačkaša, naoružana puškama i zoljom. Naredili su zaštitarima da izađu iz vozila. Zaprijetili su da će, blindirani kombi, uništiti plastičnim eksplozivom i raketnim bacačem te im je vozač, u strahu, otvorio trezor u kom je doslovno bilo pravo blago - 21 vreća puna papirnih novčanica te još 33 vreće s kovanicama. No, kovanice su, očito, bile 'pretežak' plijen, pa su se pljačkaši odlučili uzeti 'samo' platnene vreće, s papirnatim novčanicama, u kojima je bilo tri milijuna i 628 tisuća eura. Nakon blindiranog kombija, opljačkali su i prateće vozilo, iz kog su 'popalili' vreće u kojima je bilo 150 tisuća maraka. Nakon spektakularne pljačke uslijedio je i 'vatromet'. Kako bi uništili tragove, pljačkaši su Fiat Ducato i Chrysler, kojima su prepriječili put, polili zapaljivom tekućinom i zapalili. Šuškavi su, milijunski plijen ubacili u Hyundai, kojim su potom pobjegli u nepoznatom pravcu. I to je vozilo kasnije pronađeno zapaljeno, u mjestu Rasno, no pljačkašima, kao ni milijunima eura, nije bilo ni traga.

'Zameo ih vjetar'

Iako su se spominjala neka imena potencijalnih sumnjivaca, koji bi, eventualno, bili sposobni i za režiju, ali i za izvedbu pljačke takvog kalibra, do konkretnih imena krivaca niti višegodišnja istraga nije dovela. Teret odgovornosti, za filmsku pljačku milijuna, kod Širokog Brijega, pokušao se prebaciti na bankare i zaštitare. Podignuta je i čak optužnica protiv trojice bankara UniCredit banke, Tomislava Matijevića, voditelja Centralnog trezora te banke, Fabijana Bakovića, voditelja poslovnice UniCredit banke u Livnu i Miljenka Brekala, blagajnika u Centralnom trezoru UniCredit banke te zaštitara, Mate Karamatića, vođe tima za prijevoz vrijednosnih pošiljaka tvrtke "Sektor Security", Banja Luka. Teretilo ih se za “pomaganje u razbojništvu i nesavjestan rad u službi”, no Županijski sud u Širokom Brijegu je, 9. siječnja 2015. godine, donio oslobađajuću presudu za svu četvoricu, što je šest mjeseci kasnije, potvrdio i Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

No, ta najveća pljačka na prostorima Bosne i Hercegovine, nije bila i jedina. Nešto manje od godinu prije te, spektakularne pljačke, u mjestu Kruševo, južno od Mostara, po sličnom je scenariju, uz prijetnju zoljom, bio opljačkan blindirani kombi iste zaštitarske tvrtke koji je prevozilo novac za isplatu mirovina. Pljačka se dogodila u trenutku kada su zaštitari novac, iz blindiranog vozila, prebacivali u poštu, u Kruševu. Ukradeno je tada oko 750 tisuća konvertibilnih maraka UniCredit banke.