POZLILO MU

U Sloveniji umro hrvatski planinar

Bled i Bledsko jezero
Borna Filic/PIXSELL
17.08.2025.
u 19:28

Umro je nakon dugotrajnih pokušaja reanimacije

Hrvatski planinar umro je u subotu tijekom uspona na Veliki vrh unatoč dugotrajnim pokušajima oživljavanja, javlja u nedjelju slovenska novinska agencija STA. U subotu oko 13.45 sati gorska služba spašavanja iz primila je poziv u pomoć nakon što je pozlilo 57-godišnjem hrvatskom planinaru.

Prema dosad prikupljenim informacijama, planinar je s obitelji stigao do planinarskog doma Kofce. Tijekom nastavka planinarenja prema Velikom vrhu pozlilo mu je, nakon čega je sjeo i izgubio svijest. U pomoć su mu prvo pritekli prolaznici koji su započeli s reanimacijom a nastavio ju je liječnik posade helikoptera gorske službe spašavanja.

Međutim, nesretnom planinaru nije bilo spasa. Umro je nakon dugotrajnih pokušaja reanimacije. Helikopterom je prevezen u dolinu, gdje je postupak preuzela policija. Okolnosti ukazuju na to da je smrt posljedica zdravstvenog stanja, izvijestila je Policijska uprava Kranjska. 
