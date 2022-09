Hladna fronta koja je stigla i na naše područje donijela je prvo ovosezonsko ozbiljno zahladnjenje. U susjednoj Sloveniji tako je jutros na više mjernih postaja zabilježena temperatura ispod Celzijusove ništice, a sjeverozapad zemlje zabijelio je snijeg.

VIDEO: U Sloveniji pao snijeg! Uz orkansku buru i temperature u minusu moguć snijeg i u Hrvatskoj

Na mjernoj postaji Kredarica u slovenskom dijelu Alpi jutros u 8 sati zabilježeno je 10 centimetara snijega koji i dalje pada i prima se za tlo jer je temperatura minus 4.

❄️ Kredarico in Kanin je že pobelil sneg. pic.twitter.com/KCYS8fZIzy — ARSO vreme (@meteoSI) September 17, 2022

Snijeg i susnježica su do kraja dana mogući manjim količinama i u gorskim predjelima Hrvatske, prognozira DHMZ.

Foto: DHMZ

Inače, već sada temperature su u većini kopnenih predjela niže i do 15 stupnjeva, nego u srijedu i četvrtak, a u nastavku dana očekuje nas oblačno vrijeme s kišom, ponegdje i obilnijom, mjestimice i uz grmljavinu. Na Jadranu sunčana razdoblja, no ponegdje i neverini. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura s orkanskim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a na jugu u prvom dijelu dana jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura između 9 i 14, na sjevernom Jadranu od 16 do 21, a na srednjem i južnom od 22 do 27 °C.

