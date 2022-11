U Skandinaviji izdaju uputnice za bicikliranje. Tako bi trebali i naši liječnici

Švedska, Norveška i slične, bogatije i naprednije zemlje rekreaciju propisiju na uputnice i to se pokazalo kao odličan model. Kod nas "klima" još nije takva, ali idemo u dobrom smjeru, zaključak je na predstavljanju rezultata javnozdravstvenog projekta o pozitivnim učincima tjelesne aktivnosti u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja akcije "Bicikom do zdravlja".

Biciklijade su održane u Zagrebu, Bjelovaru, Gospiću i Osijeku u suradnji s lokalnim zdravstvenim ustanovama, a rezultat projekta je i priručnik za liječnike i rekreativce koji je predstavljen na današnjoj konferenciji. Ukupno je sudjelovalo više od 600 građana, a u akciji je educirano i 25 zdravstvenih djelatnika.

- Prošlo je vrijeme kad smo mi liječnici kazali pacijentu – vrati se s 15 kilograma manje. Drago mi je da smo otišli na sami teren među ljude, a i kolege liječnike i predstavili vožnju biciklom kao jednu od važnijih prevencija nezaraznih kroničnih bolesti, ujedno i najvećeg uzroka smrtnosti stanovništva, rekao je jučer doc.dr.sc. Miroslav Hanževački voditelj projekta ispred Dom zdravlja Zagreb – Zapad.

- Kardiovaskularne bolesti su najveća pošast i najveći uzrok smrti stanovništva. Zato je vrijeme da rekreaciju, bicikliranje, hodnje te slično kao lijek propisuju i liječnici obiteljske medicine. Trebamo uvesti uputnice kao što je to slučaj u Skandinaviji, kazao je Domagoj Slavić, dr.med. specijalist medicine rada i sporta. Nositelji akcije "Biciklom do zdravlja" su Dom zdravlja Zagreb - Zapad, Udruga "Biciklom do zdravlja" i Dom zdravlja Gospić.

