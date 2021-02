U red su stali već u 6 ujutro: Čekali su satima, no cjepiva ipak nije bilo za sve

Uputa koja je stigla od obiteljske liječnice bila je jasna: utorak, 23. veljače, 11 sati, Ksaverska cesta 111, sportska dvorana Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja. Pacijentica naručena na cijepljenje protiv COVID-19 prije mjesec dana proslavila je 85. rođendan, a zdravlje joj više nije blistavo.

Sedam stolaca za 70 ljudi

Na licu mjesta, u 10.45, prvi šok: ljudi stoje u redu (dvoredu, četveroredu) koji se u tom trenutku proteže gotovo do tramvajske stanice na Mihaljevcu. Mama ostaje u redu, a ja idem naprijed vidjeti što se događa. Pripadnik civilne zaštite kaže da su ljudi u redu od šest sati ujutro iako je cijepljenje počelo u 9. Očito je puno onih koji se boje da neće doći na red, da cjepiva nema dovoljno, onih koji čekaju zahvate u bolnicama i kojima je hitno... U redu su ljudi iz cijelog Zagreba, s Peščenice, iz Dubrave, Kustošije, Novog Zagreba, Voltinog...

Svi nose maske, ali redovi su poprilično gusti, da držimo razmak od dva metra, valjda bi nas bilo i po obroncima Sljemena. Uspjela sam mami naći stolicu, a ja se vraćam u red. Ljudi su i zbunjeni i ogorčeni. Jasno je da nitko nije mogao predvidjeti ovakav razvoj događaja iako je, poznajući naš mentalitet po kojem se navaljuje na otvaranje novog šoping-centra na kojem se besplatno dijele baloni, trebalo predvidjeti da će gužve – biti.

No ono što je zapravo posebno razljutilo ljude bila je organizacija do ulaza u dvoranu u kojoj se cijepi. Kako je uopće moguće da je za 70 ljudi (a tako je naručivano u razmaku od pola sata) ispred same dvorane postavljeno sedam (?!) stolaca? Zašto nitko nije mislio na to da dolaze ljudi u ozbiljnim godinama, oni teško bolesni, neki teško pokretni?

Kako je moguće da nigdje izvan dvorane nema WC-a, da za čekanje od nekoliko sati (sat i pol ili dva je danas bilo najmanje) nigdje u blizini nema kioska u kojem se može kupiti voda? Na svu sreću dan je bio izuzetno lijep i topao, ali što bi bilo da je padala kiša ili da smo bili na temperaturi primjerenoj za drugi dio veljače? Kako je dan odmicao, svi su ti problemi bili još gori. Ljudi koji jedva ustaju sa stolice sjede po travi, na rinzolima, oni mlađi, koji su došli u pratnji, žure do kioska na tramvajskoj stanici po vodu...

Zaista to nije bilo ugodno gledati, a vidjeli su to i ministar Vili Beroš i Krunoslav Capak koji su upravo u toj dvorani danas nešto iza 11 sati razgovarali s novinarima. Ulazak u dvoranu bio je spas; na ulazu se mjerila temperature i dezinficirale su se ruke. Zatim se prvo išlo za stol gdje se u kompjutoru provjerava najava obiteljskog liječnika i ispisuju potrebni dokumenti kao potvrda o primanju prve doze.

Nakon toga dolazi samo cijepljenje, uz obavezno pitanje o alergiji na lijekove. A nakon cijepljenje 15 minuta odmora na stolicama postavljenim po cijeloj dvorani i (konačno) pristup WC-u. Nakon 15 minuta liječnica hitne mjeri tlak i kisik u krvi. Vani i dalje nepregledan red, ljudi čekaju, ali mnogi i odlaze. Oko 13 sati podijeljeni su papirići s brojevima. Onima koji ih nisu dobili rečeno je da ne trebaju čekati. Cjepiva za njih danas nije bilo. E njihove riječi na odlasku nije bilo lako slušati.

Capak: Drugi put redomat

Cijepljenje na Ksaverskoj završilo je oko 15 sati, šest timova procijepilo je 926 osoba. HZJZ je naručio po 70 ljudi svakih pola sata, no gužva se počela stvarati već u šest sati iako je cijepljenje najavljeno u 9. Najduže je trajala administrativna provjera prije samog cijepljenja, kaže nam dr. Ivana Pavić Šimetin, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a. Svi su imali svoje pozive, bilo na papiru ili u mobitelu, nije bilo “padobranaca”, kažu u HZJZ.

– Pomalo smo se iznenadili jer su došli baš svi koji su bili naručeni. To inače nije običaj kod cijepljenja, dio ljudi u pravilu se ne pojavi u zakazanom terminu. Kako bismo to izbjegli, s obzirom na specifičnost cjepiva i na to da smo ljude pozivali jučer, pozvali smo ih nešto više, oko 900 osoba. Kako su to stariji i bolesni ljudi, većina njih došla je u pratnji – objašnjava gužvu dr. Pavić Šimetin. Zanimalo nas je i jesu li neki ostali bez cjepiva, ako je bilo predviđeno 800 doza, no dr. Pavić Šimetin kaže da su imali nešto dodatnih doza.

– Danas cijepljene osobe svakako ćemo cijepiti drugom dozom, no ovo je bio izvanredni punkt i, budemo li opet organizirali, ne znam hoće li to biti na ovom mjestu – kazala je. Krunoslav Capak najavio je da će sljedeći put postaviti redomat.