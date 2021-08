Policija objavila detalje nesreće na A3: U prevrtanju auta poginuo 12-godišnjak

Sisačko-moslavačka policija izvijestila je da je jutros oko 6:30 na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Lipovljana, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dok su tri osobe teško ozlijeđene.

- Do nesreće je došlo kada je 49-godišnji grčki državljanin upravljao osobnim vozilom njemačkih nacionalnih oznaka krećući se u smjeru Lipovca. On se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, uslijed čega je vozilom skrenuo na zelenu površinu te udario u metalnu odbojnu ogradu. Od siline udarca došlo je do višestrukog prevrtanja vozila i ispadanja vozača i putnika iz vozila. Na mjestu događaja smrtno je stradao 12-godišnjak, dok su 49-godišnji vozač, 44-godišnja putnica i 17-godišnji putnik (svi grčki državljani) zbog zadobivenih ozljeda prevezeni u sisačku Opću bolnicu gdje su im konstatirane teške tjelesne ozljede - navodi policija.

Očevidom na mjestu događaja uz policijske službenike rukovodila je županijska državna odvjetnica u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Policija će protiv vozača nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.