U potrazi ste za poslom? Zaposlenike traže Ljekarne Šćurić, Hervis, Auto Matić...

Ljekarne Šćuric zapošljava na poziciji Magistar farmacije (m/ž). Mjesto rada je Jakovlje. U opisu posla nalazi se rad u ljekarni. Poslodavac nudi ugovor na neodređeno, osiguran prijevoz uz korištenje službenog automobila te plaću i ostale beneficije po dogovoru. Možete se prijaviti do 15.09.2023.



Autokuća Gašparić d.o.o. zapošljava Komercijalista u odjelu prodaje (m/ž). U opisu posla nalazi se prodaja industrijskih baterija i naprednih sustava za pohranu energije. Poslodavac nudi mogućnost napredovanja i stimulativni osobni dohodak. Mjesto rada je Velika Gorica, a prijave se zaprimaju do 04.09.2023.



General Logistics Systems Croatia zapošljava na poziciji Radnik u sortirnom centru (m/ž). Ovaj se posao obavlja Donjem Stupniku. U opisu posla se nalazi skeniranje i usmjeravanje paketa pristiglih u sortirni centar. Poslodavac nudi mjesečne bonuse ovisno o ostvarenom rezultatu, dodatak za putne troškove i prehranu te regres i dar za djecu. Prijaviti se možete do 12.09.2023.

Peterc Machines d.o.o. zapošljava Prodajnog administratora (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, Susedgrad. Od kandidata se očekuje prethodno radno iskustvo na poslovima koji uključuju kontakt s kupcima i osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Poslodavac nudi sjajnu priliku za profesionalni razvoj, dodatne edukacije, konkurentne uvjete i ugodnu radnu atmosferu. Prijaviti se možete do 14.09.2023.

Konzum Plus d.o.o. zapošljava Vozača C kategorije (m/ž) u Rijeci, Zagrebu i Poreču. U opisu posla nalazi se utovar i istovar robe te dostava robe do naših prodavaonica. Poslodavac nudi uz redovita fiksna primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke za rad nedjeljom i blagdanom te eventualni prekovremeni rad, zaposlenici ostvaruju atraktivne mjesečne stimulacije ovisno o svojem učinku. Prijavite se do 21.09.2023.

Workforce Ljudski Potencijali za klijenta Jadran – Galenski laboratorij traži Formulatora (m/ž) u Rijeci. Poslodavac pmpgućuje sudjelovanje u projektima razvoja proizvoda koji će se u bliskoj budućnosti vidjeti na policama ljekarni i na promidžbenim materijalima. Prijavite se do 04.09.2023.

Aluflexpack Novi d.o.o. traži kandidata za poziciju Strojar 3 (m/ž) u Zadru, Drnišu i Umagu. U opisu posla nalaze se jednostavni te manje složeni poslovi na rezalicama. Poslodavac omogućuje jedinstvenu priliku i mogućnost učenja i rada u vrhunskoj proizvodnoj djelatnosti te mnoštvo drugih pogodnosti. Prijavite se do 14.09.2023.

Konzum Plus d.o.o. zapošljava na poziciji Komisionar u internet prodavaonici (m/ž). Ovaj se posao obavlja u Osijeku, Zadru ili Zagrebu. Od kandidata se očekuje odgovornost, spretnost, točnost, urednost, kolegijalnost, odgovornost i spremnost na timski rad. Prijaviti se možete do 21.09.2023.

Hervis d.o.o. zapošljava na poziciji Preuzimatelj robe (m/ž) u Šibeniku. Poslodavac osigurava naknadu za prijevoz na posao, mogućnost kupovine u Hervis-u sa posebnim pogodnostima za zaposlenike te besplatno sudjelovanje na sportskim događajima pod pokroviteljstvom Hervisa. Prijavite se do 18.09.2023.

Auto Matić d.o.o. zapošljava na poziciji Vozač kamiona u međunarodnom prijevozu (m/ž) u cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu. Poslodavac nudi dnevnicu od 95€, plaćene troškove prijevoza, isplatu Božićnice i uskrsnice i dodatne stimulacije. Prijavite se do 07.09.2023.

