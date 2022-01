U posljednjih mjesec dana u Hrvatskoj nestalo 25, a cijele prošle godine 81 osoba

Viđen je kako trči ulicama Beograda. Pokušao je zaustaviti taksi. Taksist ga nije primio. Možda je nakon toga otišao do Save. A možda nije. Je li on osoba koja se na nekim mutnim snimkama vidi kako pliva u Savi u silvestarskoj noći? Ili možda ipak nije? Pitanja su to koja sebi i drugima već više od dvadeset dana postavljaju bližnji Mateja Periša, mladog Splićanina koji je tijekom novogodišnjeg slavlja u Beogradu nestao gotovo bez traga. Misterij njegova nestanka uzbudio je javnost, kako u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama. Gotovo svakodnevno o nestanku tog mladića izvještava se do grotesknih detalja. No sve to nije pomoglo da se otkrije gdje je on sve to vrijeme i što mu se dogodilo. A njegov nestanak potaknuo je pozornost i na činjenicu da se takve stvari događaju svakodnevno. Bilo u Hrvatskoj bilo negdje drugdje. I to češće nego što se misli.