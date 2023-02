U podne prosvjed zbog smrti Matijanića, ZET najavio izmjene u tramvajskom prometu

U nedjelju se u podne održava prosvjed pod nazivom 'Oprostite što smetam, ne mogu disati', a koji organizira Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zbog smrti novinara Vladimira Matijanića, čime HND poručuje da ustraje na istrazi o propustima u njegovom liječenju te smjeni ministra Vilija Beroša. Nakon što se prosvjednici okupe oko 13 sati ispred Novinarskog doma u zagrebačkoj Perkovčevoj, povorka će krenuti do Markovog trga.

Na Markovu trgu će tako danas govoriti Andrea Topić, novinarka i životna partnerica Vladimira Matijanića, potpredsjednica Ogranka HND-a Splitsko-dalmatinske županije Gabrijela Radanović, novinar Indexa Ilko Ćimić, potpredsjednik HND-a Branko Mijić i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

''HND i ovom akcijom ustraje na zahtjevima postavljenima u peticiji koju je potpisalo gotovo 5000 građana u kojima se traži da novo, nezavisno povjerenstvo provede izvide i utvrdi postoje li propusti u liječenju kolege Matijanića te da ministar zdravstva Vili Beroš, koji u propustima sustava kojim upravlja ne vidi ništa sporno – odstupi s te odgovorne funkcije'', najavljuje se.

ZET najavio izmjene

ZET je povodom prosvjeda odlučio obustaviti tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice. Te će tramvajske linije prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera od 12.45 do 14.30 sati:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubrava

Ulica 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Tako je jučer u Novinarskom domu bila organizirana i konferencija za medije uoči prosvjeda na kojoj je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko ''kratko i jasno'' poručio - ''Beroš mora otići''.

- On i sustav kojim upravlja su napravili sve da se istina o Matijaniću ne sazna. Fantomsko povjerenstvo koje je osnovao Vili Beroš praktički je krivim poglasilo Vladimira Matijanića - kazao je jučer Zovko. Osim toga, Zovko je spomenuo i kako su zdravstvenim djelatnicima upućene i prijetnje ako se odluče pridružiti prosvjedu, što je ministar Beroš demantirao.

- Sigurno inspekcija Ministarstva zdravstva o tome nije informirana, niti sam ja dao nalog, niti uopće nešto znam o tome. Suluda konstrukcija i vrlo zlonamjerna - kazao je.

>> VIDEO Policija javnost o događajima na Platku izvijestila tek treći dan nakon upita novinara