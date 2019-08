U pet će godina za 33 milijarde dolara sagraditi novi glavni grad na Borneu: Jakarta tone

Jakarta više neće biti glavni grad Indonezije. Jedan od svjetskih megapolisa koji sa svojim prstenom ima više od 30 milijuna stanovnika bit će i dalje financijsko i gospodarsko središte, no političko će i administrativno biti na jednom sasvim novom mjestu, novosagrađenom velegradu vrijednom 33 milijarde dolara, na otoku Borneo. Razlog je – Jakarta tone. Najpogođenija područja trenutačnog indonezijskog glavnog grada tonu za 10 do 20 cm godišnje, što je jedna od najviših stopa po kojoj tone neko naseljeno područje u svijetu.

Plima je za ovaj veliki grad postala iznimno opasnom. Gotovo se 40 posto grada nalazi ispod morske razine, a razlog je to što je većina grada sagrađena na močvarnom tlu, a ne pomaže ni loše riješeno pražnjenje vodonosnika zbog čega je, između ostalog, Jakarta u ekološkoj degradaciji. Predsjednik Joko Widodo shvatio je kako nema drugog izbora nego preseliti središte države nekamo drugamo. Pokušaji s branama, nasipima i sličnim sustavima realno mogu uspjeti. No, vjerojatno bi to bilo prekasno.

– Tako veliki projekt morao bi biti odrađen brzo kako bi se spriječilo da Jakarta potone ispod razine mora – rekao je prošli mjesec. Tako bi novi grad iz kojeg bi se vodila Indonezija nastao na indonezijskom dijelu Bornea, u regiji Istočni Kalimantan.

Foto: Wikipedia

Manje naseljen otok

Inače je Borneo podijeljen između Indonezije, Malezije i Bruneja. Procjenjuje se kako neće doći do iseljavanja, barem ne odmah ili dok se ne stvori novi glavni grad čiji bi administrativni dio trebao biti gotov do 2024. godine. Planirano je da zauzme površinu od 40.000 hektara, a kada se dovrši infrastruktura, bit će omogućeno preseljenje radnih mjesta čak milijun i pol činovnika. Usto, plan preseljenja indonezijskog administrativnog središta nije nov. Takva zamisao postoji već nekoliko desetljeća, a ideja je postaviti glavni grad u središte 17.000 indonezijskih otoka kao i smanjiti nejednakost. Jer, sada se sve nalazi u Jakarti, što Indoneziju čini strogo centraliziranom državom.

– Lokaciju smo odabrali vrlo strateški, u središtu je Indonezije, a blizu urbanih središta. Prevelik je teret koji Jakarta sada nosi kada je riječ o upravljanju, poslovnim aktivnostima, financijama, trgovini i uslugama – objašnjenje je predsjednika Indonezije objavljivano u svjetskim medijima. Sada je Java gdje se nalazi Jakarta dom za čak 60 posto stanovnika Indonezije te više od polovice ekonomske aktivnosti te velike države koja broj 260 milijuna stanovnika. Prometne su gužve pravilo. Kalimantan, indonezijski dio Bornea, u kojem se planira novi glavni grad gotovo je četiri puta veći, no ipak na njega otpada tek manje od desetine bruto domaćeg proizvoda te, unatoč trima velikim gradovima, njegova je gustoća stanovništva čak 38 puta manja nego ona Jave.

Foto: ANTARA FOTO/REUTERS/PIXSELL

Sporna prašuma

Na državnom zemljištu rezerviranom za projekt trebao bi niknuti pametni, ekološki samoodrživi grad. No, plan je uzbudio ekološke aktiviste zbog velike prašume koja ondje buja.

Indonezijske vlasti javno obećaju da neće dirati šumu kada se počne realizirati novi indonezijski grad koji je smješten pored još dva grada, Balikpapana i Samarinde.

Nisu pretjerano uvjerljivi jer će doći sasvim novo stanovništvo kojemu će fauna guste prašume, poput, recimo orangutana vjerojatno biti zanimljiva. A ta je vrsta primata ondje u svojem prirodnom staništu. Osim toga, na Kalimantanu je već otprije razvijeno rudarstvo. Vlasti obećaju da neće činiti pogreške jer imaju od koga učiti. Svoje su glavne gradove već pomicali Brazil s Brasilijom, Malezija s Putrajayom, Australija s Canberrom... Kako će se novi grad točno zvati, još nije poznato.