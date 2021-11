U Osijeku će božićnice dobiti najveći broj umirovljenika dosad - njih 10.000

Umirovljenici i socijalno ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području grada Osijeka do kraja prosinca dobit će božićnice za koje je u gradskom proračunu osigurano 2,3 milijuna kuna, najavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

Novost u okviru ove mjere je povećanje prihodovnog cenzusa na 2500 kuna pa će ove godine, ovisno o visini mirovine, od 100 do 400 kuna božićnice dobiti oko 10.000 osječkih umirovljenika. Grad će usto 300 kuna božićnice isplatiti i socijalno potrebitima koji se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo kao nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji, njih 585 obitelji, te osobama koje koriste usluge smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku, njih ukupno 10.

- Grad Osijek ima različite programe i mjere kojima pomaže umirovljenicima u Osijeku da kvalitetnije žive, a naš cilj je da ih u budućnosti i proširujemo. Govorimo o mjerama koje obuhvaćaju sufinanciranje javnog prijevoza, financiranje umirovljeničkih udruga, dnevne boravke za umirovljenike, pa i financijske potpore, kojima želimo našim umirovljenicima koji su cijeli život radili i stvarali omogućiti kvalitetan i dostojan život na području grada Osijeka. Siguran sam da ćemo im kroz ovu gestu uljepšati božićne blagdane – izjavio je gradonačelnik Radić.

Podsjetio je kako je prošloga mjeseca predstavljena i mjera novčane pomoći u vidu mjesečnog dodatka, gdje je također povećan prihodovni cenzus kako bi se obuhvatio što veći broj umirovljenika s malim mirovinama i što veći broj socijalno potrebitih sugrađana.

Umirovljenici su razvrstani u pet razreda prema financijskom cenzusu, odnosno visini mirovine koju dobivaju. Tako će oni s mirovinom do 1000 kuna primiti božićnicu u iznosu od 400 kuna, oni s mirovinom od 1000,01 kuna do 1200 kuna primit će 300 kuna, s mirovinom od 1200,01 kuna do 1700 kuna dobit će 250 kuna božićnice, dok će umirovljenici s mirovinom od 1700,01 do 2.000 kuna primiti 150 kuna, a oni s mirovinom od 2001,00 do 2500 kuna dobit će 100 kuna božićnice.