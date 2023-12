U Novoj godini i veće cijene goriva, na jednu stvar trebate posebno pripaziti

Gorivo će u novoj godini biti skuplje. Naime, od srijede bi benzin trebao poskupjeti za dva eurocenta, a dizel za jedan cent, doznaje Dnevnik Nove TV. U utorak bi pak gorivo na jedan dan moglo poskupjeti znatno više.

Naime, uredba koja ograničava cijene goriva na snazi je do 1 siječnja, a nova neće stupiti na snagu do 3. siječnja. To znači da u utorak 2. siječnja 2024. teoretski opskrbljivači gorivom mogu staviti cijene goriva kakve god žele. Stoga vozači trebaju biti na oprezu.

U odnosu na cijene s početka siječnja ove godine benzin će od srijede biti skuplji za 7 centi, a dizel 7 centi jeftiniji.

- Vjerojatno će naša vlada nastojati što manje ograničavati cijene, ali u slučaju nužde će ograničiti cijene jer će potpomoći građane i gospodarstvenike koliko god može. To rade i najrazvijenije zemlje Europe premda stalno tvrde kako ne rade i svi se stalno zaklinju u tržište - rekao je Igor Dekanić, stručnjak za energetiku.

