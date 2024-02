U najstarijem dijelu Karlovca nema ulice koja nije raskopana: 'Grozno kakva nas mafijaška ekipa okružuje'

Da nije žalosno i očajno, bilo bi smiješno. Postupak koji nam je trebao spasiti kuće od zahtjevnih komunalnih radova zapravo ih je uništio! Govore nam to stanovnici karlovačke Zvijezde, najstarijeg dijela grada, zaštićene kulturne baštine. Već su godinu dana u suživotu s bagerima, kamionima, dizalicama koje su okupirale Zvijezdu u kojoj trenutačno nema ulice koja nije raskopana zbog aglomeracije – projekta koji i Zvijezdi i ostalim gradskim četvrtima treba osigurati novu komunalnu opremu, a onda i kvalitetniji život.

– Svi smo mi za te radove, oni su u Zvijezdi bili nužni jer su nam vodovodne i kanalizacijske cijevi bile dotrajale, često su pucale, no posao koji smo svi čekali pretvorio se u noćnu moru iz koje ne možemo van i koja se iz dana u dan samo produbljuje, a mi upadamo u sve veće probleme dok nam pod naletima teških bagera bahatog izvođača kuće doslovno pucaju i propadaju. Kako tome stati na kraj, kako to sanirati, kako doći do pravde? Mi ne znamo odgovore na ta pitanja – očajni su Karlovčani koji su se okupili na Trgu bana Josipa Jelačića gdje nam na okolnim objektima pokazuju razmjere katastrofe koju proživljavaju.

– Iselili smo se iz kuće u Kraševoj ulici lanjskog rujna, na sreću imali smo kamo otići. Kobnog jutra u 7 sati počeli su nabijati udarnim hidrauličkim čekićem teškim tone tik uz temelje kuće tolikom snagom da se čitava kuća tresla i nisu stali satima, čak ni kada je kuća bila napukla. Zgrada nam je propala na jednoj strani, ali kao da se ništa nije dogodilo, izvođač nastavlja kopati. Tog dana kad mi se srušio stan s izvođačem nisam mogao uspostaviti komunikaciju. Napisao sam mail podizvođaču, došao sam do nadzornog inženjera, koji je inače u Sloveniji, i koji mi je rekao da on mora štititi izvođača, umjesto obrnuto, da kontrolira i nadzire što se radi. Stigla je zabrana radova nakon toga, nadzorni inženjer je zaustavio radove, a izvođač i dalje radi u crvenom kao da ta zabrana uopće nije došla. Dakle, nastavili su raditi ilegalno, jer način rada nisu promijenili, ali to očito nikoga nije briga i nitko to ne kontrolira – kazao nam je Matija Volner.

Smatra da se cijelo vrijeme u Zvijezdi tehnologija koristi na pogrešan način. Kazao je da s karlovačkim Vodovodom i kanalizacijom, naručiteljem radova, imaju dobru komunikaciju, da su jedino njihove ljude uspjeli dovesti na teren kada su kuće u Kraševoj ulici počele propadati, ali da se izvođač ponaša krajnje bahato.

– Ja sam svojedobno platila kaznu zato što mi je u ulicu došao kamion s drvima, jer je u Zvijezdu zabranjeno ulaziti velikim i teškim kamionima, a sada već godinu dana bageri i više tona teški strojevi nabijaju pod temeljima kuća! Pa gdje je tu logika, zaštita baštine, zdrav razum?! Rat, udari granata, pa čak ni potresi nisu narušili statiku kuća niti su toliko pucali zidovi kao što nam se sada događa. I još je sve začinjeno bahatim ponašanjem izvođača – dodaju stanari Zvijezde.

O bahatosti izvođača govorio je i Darko Šporčić koji u Zvijezdi ima obrt do kojeg, zbog raskopanih ulica, kupci u zadnje vrijeme rijetko svraćaju.

– Ovo što se sada događa je kulminacija, voda nam je došla do grla. Sad se vidi da se već godinu dana radi nestručno. Ako je firma imala reference, na terenu ih ne pokazuje. Svaki dan gledamo što se događa i to je ružno gledati. Način na koji radnici rade je ispod svakog kriterija; danima ih nema, pa ih dođe samo nekoliko, a gradilišta su često i loše zaštićena. Ovo nije zatvoreno gradilište, ovdje ljudi žive, pokušavaju poslovati i kreću se, a oni se ponašaju kao da je zatvoreno i da je sve u redu. Mi ovo trebamo izdržati još dvije godine, a stvarno ne znam kako – kazao je Šporčić.

Obrtnica Blanka Benković privremeno je frizerski salon u Zvijezdi zamijenila lokacijom u drugom dijelu grada, uvjerena da će se vratiti kada radovi završe, no niti su radovi završeni niti je kvaliteta radova zadovoljavajuća jer objekti imaju oštećenja .

– Ne želimo da nam se poslije završetka tih radova moraju obnavljati i kuće, nego paralelno s tim radovima. Novcem koji ćemo dobiti za odštetu nećemo moći napraviti sve što treba, kao što mogu sada građevinari dok se radovi izvode. Želimo da nam se vrati normalan život jer mi volimo Zvijezdu kao što je voli i Grad i nismo nikakvi politički manijaci, već ljudi koji ovdje rade i zarađuju za život – govori Blanka Benković.

Mario Tomac, vlasnik kuće i poslovnog prostora u Kraševoj ulici, još je u studenome pozvao nadležne u Gradu i Vodovodu i kanalizaciji (ViK) na teren zbog problema s temeljima i napuklih zidova uzduž kuće.

– Tada mi je rečeno da izvođač radi pod zabranom. Imam i taj papir. Dakle, oni nisu stali usprkos zabrani; rade jednakom silinom. Tko je to trebao zaustaviti? Nadzora ovdje nema. Tražio sam i da mi se kaže je li sigurno biti u tom prostoru. Rečeno mi je da ću dobiti odgovor, no nikada ga nisam dobio. Vibracije na kući su strašne dok rade, i to rade namjerno jer kada su jednog dana došli ljudi iz ViK-a i statičari, kuća se nije tresla. Dakle, vibracije se mogu smanjiti – kazao je Tomac.

Najteža oštećenja u Zvijezdi pretrpjeli su objekti baš u Kraševoj ulici budući da se ondje kopa na najvećoj dubini od čak pet metara i s obzirom na to da se baš u toj ulici pod temelje kuća ugrađuju takozvane talpe koje je struka odabrala kao svojevrsne podupirače koji su trebali zaštititi objekte od oštećenja dok se kopa tako duboko i postavlja centralna os za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

– Baš nekako kada su se počela događati ta oštećenja, svi smo u toj ulici u poštanske sandučiće dobili ceduljice na kojima nam se nudi otkup naših kuća! Dakle, sada kada im je uništena statika, netko bi ih želio kupiti!? Izgleda da se tu igra i neka zakulisna igra. Valjda ih netko želi kupiti za mali novac i čarobno ih, kako ih je uništio, valjda planira i srediti i onda imati nekretnine u centru grada koje će, kada jednoga dana ovaj užas prođe, vjerojatno na tržištu vrijediti puno više. Grozno kakva nas mafijaška ekipa i lešinari okružuju – ljutito nam govori jedan od stanara. Svi kažu da su iz ViK-a i Grada došli na teren, ali se boje da izvođača nitko neće moći natjerati da plati štetu ili popravi kuće, posebno ako tu obvezu bude imao kada završi famozna aglomeracija. Svjesni su da će ih, kada odu, biti teško uloviti i traže zaštitu Grada.

Gradonačelnik Damir Mandić kazao nam je da do svih problema u Zvijezdi dolazi isključivo zbog zahtjevnosti izvođenja radova i da je sve to bilo očekivano. Potvrdio je i da se izvođač oglušio na zabranu radova, a iz ViK-a kažu da je izvođač morao biti oprezniji kod postavljanja talpi.

– Imamo dobru komunikaciju s građanima, kao i ViK koji održava tjedne sastanke sa zainteresiranom javnosti. Žalosno je što se na velikom broju tih sastanaka nitko nije pojavio. Zvijezda je naša kulturna baština i zato ljudima koji ondje posluju dajemo određene potpore koje obrti u drugim dijelovima grada gdje se provodi aglomeracija nisu dobili. Na neki smo ih način pozitivno diskriminirali. U ovome svi imamo svoju odgovornost – objašnjava Mandić.

Iako se isprva najavljivalo da će Grad u proračunu osigurati sredstva za popravak oštećenja nastalih tijekom izvođenja radova, Katarina Malenica, direktorica Vodovoda i kanalizacije, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, na kojoj se i oporba pobunila protiv bahatih izvođača i tražila zaštitu stanara, kazala je da će izvođač radova morati nadoknaditi nastalu štetu.

– Mi ne možemo preuzeti krivnju i odgovornost za ono što nije u našoj nadležnosti. Za sva oštećenja za koja se utvrdi da je odgovoran izvođač, štetu snosi on putem police osiguranja. Građani će štetu prijaviti na policu. Mi smo im već dali neke upute, ali važno je da nazovu policiju ako dođe do oštećenja, da se napravi zapisnik i da se onda zajedno s fotodokumentacijom preda zahtjev – pojasnila je direktorica Malenica. Naglasila je kako ViK kao naručitelj nije napravio nikakav propust u Zvijezdi vezano za oštećenja, a isto tako ne može preuzeti odgovornost za obveze izvođača. Pojasnila je i da su prije početka radova odradili pripremne mjere.

– Naši inženjeri obišli su uoči radova sve oštećene objekte u Zvijezdi i popisali kritične objekte. Na temelju toga naručili smo putem suda osiguranje dokaza kako bi se utvrdila šteta i kako bi naši građani kasnije mogli te dokaze koristiti kada budu tražili odštetu. Isto tako, o svom trošku angažirali smo i statičara koji je obišao te kritične objekte, popisao oštećenja i dao stručno mišljenje o tome u kakvom su stanju ti objekti i predložio mjere zaštite, kao što je podbetoniranje temelja nekih objekata u Zvijezdi. Isto tako izrađen je i geomehanički elaborat koji je detaljno opisao stanje postojećih temelja objekata u Zvijezdi i na temelju njega je statičar odredio tehnologiju korištenje iskopa i zaštite duboke građevinske jame i odlučeno je da je najbolji način zaštita talpama – dodala je direktorica ViK-a. Problem je nastao upravo u tehnologiji postavljanja talpi s obzirom na to da se izvođač nije pridržavao onoga što je struka naložila.

– Odgovornost je nadzora da brine i kontrolira pridržava li se izvođač svih obveza. Što se tiče šteta nastalih zbog izvođača radova, građevine se moraju vratiti u prvobitno stanje. Izvođač je bio dužan napraviti i fotodokumentaciju svih objekata u Zvijezdi prije početka radova te je dužan i nakon završetka radova sve to predati naručitelju – poručila je Malenica.

Prvi čovjek Grada kazao je da će stanovnicima Zvijezde pomoći u materijalnom i financijskom smislu.

– Očekivali smo da će biti ovakvih problema. Mijenja se kompletna komunalna infrastruktura, to nije jednostavan zahvat i radovi jesu problematični za stare objekte, to nije sporno. Očekivali smo da u Zvijezdi ima objekata koji čak nemaju ni temelj, ali Zvijezda je prevrijedna kulturna baština grada Karlovca i ona nas je određivala i određivat će nas i u budućnosti, a ti radovi koji su u tijeku, bio je zadnji čas da ih odradimo, i to na način koji je propisala struka – kazao je Mandić.

No stanari kažu da to ne opravdava bahatost izvođača ni činjenicu da stručni nadzor na obilazi gradilište sve dok ne podignu glas i o svemu obavijeste medije.

– Znaju nam reći da su nam kuće ionako stare i da što smo očekivali. No mi svoje kuće uredno održavamo i na početku radova nisu bile oštećene. Uostalom, i kuća bivše tvrtke Kamod u Kraševoj ulici koja je srušena i izgrađena potpuno nova – od temelja do krova za potrebe Gradskog muzeja, sada je vidno popucala i počela kliziti. I što sad?! To je samo dokaz da se ovakvim načinom izvođenja radova šteti svima – jasni su stanari koji će, tvrde, inzistirati na pravdi, pa makar morali ići i u Strasbourg, s obzirom na to da se aglomeracija financira novcem iz fondova EU.

