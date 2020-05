Druga zemlja po broju zaraženih: U Rusiji gotovo 11.000 novooboljelih

U svijetu su zabilježena gotovo 4,3 milijuna slučaja koronavirusa, 290 tisuća ljudi je preminulo, a 1,5 milijuna je ozdravilo. Tijek događanja pratite na našem portalu.

14:42 - Druga faza popuštanja mjera u Italiji počela je 4. svibnja, a društvenim mrežama šire se fotografije i videi na kojima se vidi kako građani napokon uživaju 'u slobodi'. Iako je većina građana i dalje na oprezu, pojedinci su izašli na ulice s maskama i uz poštivanje propisanog razmaka su zaplesali.

12:49 – Slovenija zbog uspješnih epidemioloških mjera ima vrlo mali broj zaraženih koronavirusom i "blizu je normalizacije života", ocjena je koju je u utorak na konferenciji za novinare iznijela dr. Bojana Beović, infektologinja koja vodi vladin tim za borbu s koronavirusom.

"Epidemija u Sloveniji se jako smiruje. Od 30. travnja imamo jednoznamenkast dnevni porast novih zaraza, a reprodukcijski broj širenja zaraze palo je ispod jedan (1)", kazala je Beović, dodavši da to znači da statistički gledano sada jedan zaraženi infekciju prenese na manje od jednog novooboljelog. Raširenost zaraze i prokuženost slovenske populacije koronavirusom su relativno niski." Ako situacija ostane povoljna kakva je sada, onda smo blizu normalizaciji života", ocijenila je Beović, no dodala je da sada treba pričekati kakvi će biti eventualni negativni učinci zadnjeg "popuštanja" mjera do kojih je došlo 1. svibnja, kako bi se moglo reći kako dalje i koja će se nova područja društvenih i gospodarskih aktivnosti moći otvoriti ako sadašnja povoljna epidemiološka slika ostane.

Osim toga, ubuduće će se morati primjenjivati znatno viši higijenski standardi, ističe Beović, kako bi se izbjegli novi veći slučajevi izbijanja bolesti, osobito zbog mogućeg drugog vala epidemije na jesen. Kao jedan od problema u slučaju novog vala epidemije glavna slovenska epidemiologinja navela je ograničene kapacitete zdravstvenih ustanova u Sloveniji, kako u pogledu smještaja tako i potrebe obnove zastarjelih zdravstvenih ustanova. Isto tako naglasila je aktualni manjak zdravstvenog i njegovateljskog kadra u bolnicama, domovima zdravlja, te socijalnim ustanovama poput domova za starije i nemoćne. U Sloveniji je u zadnja 24 sata obavljeno 1182 testova na koronavirus, te potvrđen samo jedan novi slučaj zaraze, a nije zabilježen nijedan novi smrtni slučaj među oboljelima od Covida-19, objavila je u utorak slovenska vlada.

Ukupni broj potvrđenih zaraza od početka epidemije nakon do sada provedenih 64.547 testova iznosi 1461, a do sada su umrle 102 osobe koje su bile zaražene koronavirusom. U bolnicama je još 40 oboljelih, među njima samo devet težih slučajeva na intenzivnim odjelima, što je najmanji broj hospitaliziranih od 18. ožujka. Iz bolnica je nakon oporavka do sada od početka epidemije otpušteno 259 oboljelih od Covida-19. Slovenska vlada navodi da su tako povoljnu epidemiološku situaciju omogućile propisane mjere socijalne distance koje su dale rezultate jer se najveći broj stanovništva njih pridržavao.

12:43 – U Rusiji je u posljednja 24 sata zaraženo još 10.899 osoba koronavirusom i sada imaju više od 232.000 zaraženih. Moskva, grad koji je najviše pogođen, u posljednja 24 sata ima više od 5.000 novih slučajeva.

12:22 – Norveška će ove godine oštro povećati potrošnju iz državnog stabilizacijskog fonda kako bi pomogla gospodarstvu pogođenom pandemijom koronavirusa, objavila je u utorak vlada. Revidirani proračun ministarstva financija pokazao je da će iz fonda ove godine povući rekordnih 419,6 milijardi norveških kruna (40,6 milijardi dolara) ili 4,2 posto vrijednosti toga fonda 1. siječnja ove godine. U listopadu prošle godine ministarstvo je procijenilo da će iz fonda povući 243,6 milijardi kruna ili 2,6 posto vrijednosti.

Novim će iznosom prvi puta u više od deset godina biti probijen zacrtani plafon godišnje potrošnje, utvrđen na tri posto vrijednosti fonda. Plafon se smije probiti samo u teškim vremenima za gospodarstvo, podsjeća Reuters.

11:43 – Europska komisija predlaže postupno ukidanje kontrola na granicama unutar Schengenskog prostora, a njemački političari vrše pritisak da se kontrole ukinu što prije, javlja u utorak dnevnik Handelsblatt.

"S obzirom na to da se zdravstvena situacija postupno poboljšava, trebalo bi promijeniti trenutno stajalište i okrenuti se neograničenom prometu putnika", stoji u prijedlogu Europske komisije u koji je dnevnik Handelsblatt dobio na uvid. Komisija bi, kako nadalje javlja list, otvaranje granica predložila u srijedu, zajedno s ostalim mjerama kojima bi se pomoglo oporavku turizma. Pritom se ističe nužnost koordiniranog otvaranja granica.

"Koordinirano otvaranje granica je važno kako bi se omogućio gospodarski oporavak zemalja EU", stoji u prijedlogu Europske komisije. Komisija predlaže otvaranje granica isprva u onim regijama u kojima se broj zaraza s obje strane granice nalazi na sličnoj razini. Također je, kako se navodi, neophodna i intenzivna suradnja nacionalnih zdravstvenih institucija u svrhu boljeg praćenja širenja zaraze. Od turističkih zemalja se traže sigurnosni koncepti za različite oblike putovanja kako bi mogla biti ukinuta ograničenja za određene vrste turizma.

VIDEO Kako će izgledati život nakon koronavirusa? "Nema više rukovanja, ni sastanaka.."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:55 – Danska će u značajnoj mjeri povećati obujam testiranja na koronavirus i pokrenuti sustav praćenja virusa na terenu kako bi spriječila drugi val Covida-19, objavila je u utorak danska premijerka Mette Frederiksen.

"Ako ponovno dođe do širenja, to trebamo znati na vrijeme. Zato nam je potreban učinkovit sustav praćenja širenja virusa", kazala je novinarima Frederiksen.

"Dakle, trebamo izolirati bolest kako bismo spriječili širenje infekcije, a da ne moramo ponovno zatvarati cijelo društvo", kazala je danska premijerka. Danska je među prvima u Europi popustila mjere restrikcije, uvedene zbog pandemije koronavirusa, kada je 15. travnja vratila učenike u klupe, a u ponedjeljak su se otvorili fakulteti i trgovački centri. Barovi, restorani i crkve otvaraju se 18. svibnja uz obavezno poštovanje mjera zaštite.

10:46 – Sve džamije u Iranu u utorak bi se trebale privremeno otvoriti u sklopu vladinog plana ublažavanja mjera ograničenja uvedenih zbog epidemije novog koronavirusa. Džamije će se otvoriti na tri dana zbog obilježavanja svetog mjeseca Ramazana i za sada se ne zna hoće li nakon toga ostati otvorene, prenosi agencija Fars. Džamije su zamoljene da se pridržavaju strogih zdravstvenih protokola.

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Hamenei u ponedjeljak je pozvao dužnosnike da vode brigu o potrebi ljudi za molitvom tijekom ovog kritičnog trenutka i posebice tijekom mjeseca posta. Prošli tjedan su otvorene džamije u više od 160 gradova i mjesta koja spadaju u područja niskog rizika od zaraze, nakon što su zbog epidemije bile zatvorene gotovo dva mjeseca. Iran ima 109.286 potvrđenih slučajeva zaraze i 6685 smrtnih ishoda bolesti covid-19.

10:27 – Slovenska vlada donijela je odluku o ponovnom otvaranju redovnog i čarterskog prijevoza putnika na međunarodnim zrakoplovnim linijama unutar EU-a i s trećim državama, no promet u slovenskim zračnim lukama krenut će početkom lipnja.

"Pozdravljamo odluku vlade jer je popuštanje dosadašnjih mjera od bitne važnosti za zračne prijevoznike kako bi mogli operativno planirati buduće letove. Većina prijevoznika je letove na naš aerodrom otkazala do kraja svibnja. Bez obzira na to, zadnjih smo se dana ubrzano pripremali za prijem prvih putnika i sigurno pokretanje putničkog prometa", naveo je u utorak u priopćenju za javnost njemački operater Fraport, koji upravlja ljubljanskom zračnom lukom "Jože Pučnik".

9:20 – Američke agencije za kibernetičku sigurnost upozorile su da kineski hakeri pokušavaju ukrasti podatke vezane uz istraživanja cjepiva protiv koronavirusa, navode američki mediji. Američki FBI i informatički stručnjaci vjeruju da kineski hakeri pokušavaju ukrasti ispitivanja o razvoju cjepiva protiv koronavirusa, objavili su Wall Street Journal i New York Times. Prema pisanju ovih listova, FBI i Ministarstvo domovinske sigurnosti namjeravaju objaviti upozorenje o pokušajima kineskog hakiranja u trenutku dok se vlade u svijetu i privatne tvrtke utrkuju u razvoju cjepiva protiv COVID-19.

Hakeri također pokušavaju doći do informacija i intelektualnog vlasništva vezanog uz liječenje i testiranje na COVID-19. Prema medijskim izvješćima, američki dužnosnici tvrde da su hakeri povezani s kineskom vladom. Službeno priopćenje s tim u vezi moglo bi uslijediti u idućih nekoliko dana.

9:10 – Pet pacijenata oboljelih od koronavirusa izgubilo je živote u požaru koji je izbio u ruskoj bolnici, na jedinici intenzivne njege, zbog preopterećenog respiratora. Rusko ministarstvo za izvanredna stanja potvrdilo je smrt pacijenata oboljelih od koronavirusa na intenzivnoj njezi u bolnici u Sankt Peterburgu, no nije navelo o kojem je broju riječ.

"Respiratori rade do krajnjih granica. Prema prvim raspoloživim podacima, došlo je do preopterećenja i respirator se zapalio, što je prouzročilo požar", rekao je jedan izvor za agenciju Interfax. Zbog tog je incidenta iz bolnice evakuirano 150 ljudi.

Rusija bilježi 221.344 zaraženih. Samo u ponedjeljak je bilo rekordnih 11.656 novooboljelih u jednom danu. Samo Velika Britanija i SAD imaju više slučajeva zaraze.

Video - Večernjakov online panel "Suživot zdravstva s novim koronavirusom"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

6:55 – SAD u protekla 24 sata bilježi 830 smrti od koronavirusa, pa je drugi dan zaredom mortalitet ispod granice od 900 umrlih, javlja sveučilište John Hopkins. SAD je dan ranije bilježio 776 smrtnih slučajeva od koronavirusa prema podacima ovog sveučilišta, koji se stalno ažuriraju. S današnjim danom na američkom teritoriju zbog koronavirusa ukupno je umrlo više od 80.000 osoba.

6:50 – Šef zloglasnog meksičkog narkokartela Los Zetas, Moisés Escamilla May zvani Debeli May, preminuo je od posljedica koronavirusa u najčuvanijem meksičkom zatvoru u državi Jalisco. Escamilla (45) je u zatvoru služio 37-godišnju kaznu zbog brojnih zlodjela, među kojima i dekapitaciju 12 osoba na poluotoku Yucatán.Uhićen je 2008. godine, a koronavirus mu je dijagnosticiran dva dana prije nego što je umro zbog respiratornih teškoća. Lokalni mediji navode da su u tom zatvoru zaražene stotine osoba. Los Zetas jedan je od najstarijih i najvećih kartela sa središtem u poznatom ljetovalištu Cancún. U Meksiku je od koronavirusa preminulo 3450 osoba.

6:45 – Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će "ograničiti kontakte" sa svojim dopredsjednikom Mikeom Penceom i tako neizravno potvrdio da je u Pence u samoizolaciji nakon slučaja s koronavirusom u njegovoj okolini.

"Vjerojatno Pence i ja nećemo razgovarati tijekom izolacije", kazao je Trump na tiskovnoj konferenciji, na kojoj nije bio nazočan Pence, iako je on čelni čovjek kriznog stožera za borbu s koronavirusom. Trump je također kazao kako je dopredsjednik testiran i u nedjelju i ponedjeljak te da je oba puta bio negativan.

Predsjednik Trump rekao je u petak novinarima da je Penceova glasnogovornica Katie Miller bila na testiranju pozitivna na koronavirus, dan nakon informacije da je i Trumpov osobni batler pozitivan. Trump je rekao da nije bio u kontaktu s glasnogovornicom koja je udana za višeg savjetnika Bijele kuće Stephena Millera, ali je radila s potpredsjednikom.

Inače, na konferenciji za novinare Trump je rekao kako ne želi obnoviti pregovore s Kinom o prvoj fazi trgovinskog sporazuma, kao što je bilo dogovoreno početkom godine. "Ne, nisam zainteresiran za pregovore. Potpisali smo sporazum, a oni sada žele iznuditi bolji dogovor".