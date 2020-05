Kaos u KBC-u Split: 'Djelatnici su znali flomasterima napisati ljudima ime i prezime po rukama'

Nakon što je otkrivena zamjena identiteta dvije pacijentice u KBC-u Split ravnatelj Julije Meštrović dao je ostavku, a u njegovu obranu stao je dr. Zdeslav Benzon iz Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Split

- Pozdravljamo moralan čin profesora Meštrovića, ali smatramo da on kao ravnatelj bolnice nije izravno odgovoran za ružnu stvar koja se dogodila. Mislim da se može istražiti tko je odgovoran za ovaj slučaj - smatra dr. Zdeslav Benzon za N1.

On smatra nakon što se sazna tko je odgovoran da se ne bi trebala prihvatiti ostavka ravnatelja.

- Kada vam odjednom dođe 50 pacijenata iz Doma za starije bez dokumenata, mnogi nisu kontaktibilni, djelatnici su znali flomasterima napisati ljudima ime i prezime po rukama. Nažalost, moguće je da se ovakav slučaj dogodi jer nitko nije pripremljen za ovakve slučajeve kada odjednom puno pacijenata dođe.

- Vjerojatno je do greške došlo kod prijema pacijenata i došlo je do zamjene povijesti bolesti, to je moja pretpostavka", kazao je dr. Benzon.