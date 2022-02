U kući umrlog od korone neprimjereno je govoriti o plemenitim motivima

Točno je dvije godine otkako je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze koronavirusom. Od tog utorka 25. veljače 2020. do danas od ove se bolesti zarazilo milijun i pedeset tisuća građana, a broj preminulih prešao petnaest tisuća ljudi. Sami po sebi ovi su brojevi zastrašujući, a teško je i pomisliti kako će ta crna statistika izgledati kada se objavi koliko je ljudi u tom razdoblju oboljelo i preminulo od drugih teških bolesti.

Najporaznije djeluje podatak kako je samo u zadnjih tri mjeseca, od kada su na snagu stupile tzv. Covid potvrde, koje su još na snazi, preminulo pet tisuća ljudi, više od trećine od ukupnog broja umrlih. Znači, otkako imamo Covid potvrde i unatoč tome što smo imali cjepivo i najblaži oblik virusa, u tri mjeseca je broj umrlih uvećan za jednu trećinu u odnosu na prethodnih dvadeset i jedan mjesec. To je statistika koja poziva na odgovornost. Zato danas djeluju cinično izjave donedavno najvećih zagovornika strogih mjera kako te mjere treba ukinuti, jer "nisu imale nikakvog učinka". Učinka je, na žalost, ipak bilo, samo ne onakvog kakav su obećavali zagovornici tih mjera, kao i njihovi provoditelji. Znamo kako je put do pakla često popločan dobrim namjerama, ali i da je neprimjereno govoriti o plemenitim motivima u kući umrlog. U dvije godine donošene su odluke koje su imale vrlo konkretne posljedice na čitavo društvo. A te odluke su često donošene na temelju ispitivanja javnog mnijenja, koje su onda pravdane znanstvenim pretpostavkama "struke", koje nisu imale stvarno uporište u znanosti. Dapače, bili smo svjedocima dvije godine političkog prostituiranja struke, koja je svoje pogrešne procjene skrivala iza autoriteta znanosti.

Zato vas optužujem, gospodo, da ste na osnovu pogrešnih pretpostavki donosili odluke koje će imati dalekosežne posljedice na živote ljudi. Optužujem vas, gospodo, što ste papagajski prenosili dosjetke i pretpostavke znanstvenih starleta i starletana kao nepobitne znanstvene činjenice. Optužujem vas, gospodo, za svaku smrt onih koji se nisu cijepili, jer ste u kampanju uključili celebrityje i prodavali lažnu empatiju da se netko cijepi zbog drugog, a ne zbog samog sebe. Optužujem vas, gospodo, zato što ste uvjeravali ljude kako je cijepljenje čin ljubavi prema drugima, prešućujući dokazanu činjenicu da i cijepljeni prenose zarazu. Optužujem vas, gospodo, za svaku smrt uzrokovanu neodgovornim ponašanjem onih koje ste uvjerili kako cijepljeni ne prenose zarazu. Optužujem vas i za prešućivanje toga da mladi muškarci imaju veću šansu za ozbiljne nuspojave od cjepiva nego što je opasnost od korone.

Optužujem vas, gospodo, što ste u trenucima dok su naši bližnji umirali, vi svoju odgovornost prebacivali na druge - prvo su krivi bili neodgovorni građani, a poslije su etiketirani necijepljeni. Krivi su vam bili oni za koje ste sami tvrdili da su najugroženiji. Krivi za što - za vaše loše statistike? Optužujem vas, gospodo, što ste za nedjelotvornost vašeg cjepiva optuživali one koji ga nisu uzeli. Optužujem vas zbog 10% cijepljenog zdravstvenog osoblja koje su zaraženi šetali bolnicama među teško bolesnima i životno ugroženima. Optužujem vas, gospodo, zato što ste pozivali da se necijepljeni građani trebaju odreći intenzivne, kako bi ustupili mjesto onima koji su se tri puta cijepili. Optužujem vas, gospodo, što su ljudi izgubili povjerenje u provjerena cjepiva, jer ste vi propagirali neprovjerena. Optužujem vas gospodo za negiranje znanstvene činjenice o prirodnom imunitetu – za sve posljedice i nuspojave koje su pretrpjeli oni koji su prisiljavani na cijepljenje. Optužujem vas što se učestvovali u najvećem propagandnom programu na svijetu i u najvećoj pljački u povijesti svijeta, koja je obogatila one koji imaju, a one koji nemaju ostavila na rubu života.

Optužujem vas, gospodo, zbog podjela u društvu i stvaranje dvije klase ljudi - cijepljene i necijepljene. Optužujem vas, gospodo, što svi oni koji su preživjeli koronu, pogotovo najstariji među nama, neće imati što jesti zbog ovakvog načina borbe protiv korone. Optužujem vas gospodo da je dvije godine ravnanja krivulje, postalo dvije godine ravnanja radničke klase. Optužujem vas, gospodo, što ste našu bezbrižnu djecu izložili da dvije godine moraju gledati užasne scene vaše pornografije straha. Optužujem vas gospodo što ste budalama u našem okruženju omogući da nakon cijepljenja mogu pametovati svima oko sebe - to je bilo najneizdržljivije od svega. Optužujem vas, gospodo, zato što ste naše živote sveli na binarnu stvarnost. Optužujem vas, gospodo, za sve ono za što ste vi optuživali druge, kako biste se oslobodili vlastite odgovornosti. I na kraju, imam i jednu preporuku za vas, gospodo - pogledajte film "Don't Look Up".