U KBC Osijek stigao uređaj za otkrivanje tumora kakav postoji još samo u jednoj bolnici u Hrvatskoj

Novi PET/CT uređaj najnovije generacije stigao je u Klinički bolnički centar Osijek, a investicija je to od 2,8 milijuna eura. No, najveća mu je vrijednost što postiže otkrivanje malenih tumora veličine od 1,5 do 2 milimetra, a to je od velike važnosti za izbor terapije i plana liječenja, kao i praćenje uspjeha terapije onkoloških bolesnika.

Time se, istaknuto je, ide u korak s pokrenutom reformom zdravstvenog sustava u organizacijskom i infrastrukturnom području osnaživanja javnog zdravstvenog sustava, kao i dodatnog unapređenja kvalitete zdravstvene skrbi s pacijentom u fokusu.

- Zadovoljstvo je još veće jer je ovo, nakon desetak godina i KBC-a Zagreb, prvi dijagnostički PET/CT uređaj u javnozdravstvenom sustavu i došao je baš u KBC Osijek. Uređaj će biti na raspolaganju onkološkim pacijentima iz svih pet slavonskih županija, uključujući i pacijente iz Bosanske Posavine – rekao je ravnatelj KBC-a Osijek doc. dr. sc. Željko Zubčić.

Osječku je bolnicu stoga u ponedjeljak posjetio i ministar zdravstva Vili Beroš.

- Riječ je zaista o nabavci vrijednog aparata, drugog takvog u Hrvatskoj u javnozdravstvenom sustavu, a tu nećemo stati. Najnovijom tehnologijom omogućuje detekciju izrazito malih lezija, od svega nekoliko milimetara, pa je od elementarne važnosti za onkološke pacijente. Nadalje, omogućava ranu detekciju promjena, isto tako i odluku kakvu terapiju odabrati – pojasnio je ministar Beroš, dodavši kako je početkom godine pokrenuta nabavka još jednog PET/CT uređaja, za KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

