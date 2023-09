U Jaškovu vas čeka stotinu okusa štrudli, čak i Teslina štrudla od celera, špinata, luka i krumpira

U Jaškovu, selu štrudle kod Ozlja u Karlovačkoj županiji, danas započinje 8. Štrudlafest, koji će potrajati do nedjelje, 3. rujna. U ta tri dana domaćini su pripremili niz događanja, radionica, kulinarskih priča, koncerata kako bi svatko mogao pronaći nešto u čemu će uživati. Svi posjetitelji će se moći provozati najslađom biciklističkom rutom na svijetu; Štrudla by bike, u obližnjem Slapnom mogu iskušati Štrudly by horse rutu ili isprobati rutu Štrudla by kayak treću godinu zaredom. Novost je svojevrsna turistička tura Štrudla Step by Step. Može se uživati i u pikniku Štrudlomanijak.

Prvoga dana program počinje u 17 sati, a već u 17:30 na rasporedu je Gastro show ambasadorice Vesne Štrudla jaškovskog baruna, u 18:15 održava se program Kvarner u čaši, priča o zaboravljenim sortama vina Kvarnera uz degustaciju, a u 19 sati poznati lovac iz Potjere Krešimir Sučević-Međeral vodit će Štrudla pub kviz! Za kraj večeri u 20 sati slijedi koncert Luke Nižetića.

Na Štrudlafestu će sudjelovati i brojne udruge, Nikola Tesla Experience Center, Aquatika, Glazbena škola Karlovac i Auto klub 4 rijeke, zatim brojni lokalni OPG-i, a ekipe koje će se natjecati u izradi najbolje štrudle dolaze iz čitave Hrvatske.

- Iz godine u godinu imamo sve više izlagača ne samo s područja Ozlja i Karlovačke županije, već i iz drugih županija, pa čak i iz Slovenije. Štrudlafest je napravljen s puno ljubavi prema zavičaju i tradicionalnoj gastronomiji. Srž Štrudlafesta je popularizacija izrade tradicionalne domaće štrudle, njegovanje tradicije i gastronomskih običaja - kazala je Lidija Žganjer Gržetić, direktorica Štrudlafesta.

Vesna Hajsan Dolinar, dožupanica, te Lidija Bošnjak, gradonačelnica Ozlja kazale su da je Štrudlafest manifestacija koja daje veliki doprinos i turističkom, te gospodarskom razvoju Karlovačke Županije obzirom da se brojni lokalni OPG-ovi sa ponudom svoje domaće hrane i drugih usluga uključuju u manifestaciju ususret kojoj su i popunjeni svi smještanji kapaciteti u Ozlju, ali i u okolici.

U tjedan štrudle prije same manifestacije, sudjeluje čak 41 ugostiteljski objekt na području županije koji promovira štrudlu i Štrudlafest i time privlači posjetitelje. Vjerujemo da će nas posjetiti svi, čak i iz inozemstva. Ovo je zaista prilika da naši OPG-ovci i poljoprivrednici zablistaju i prezentiraju svoje proizvode. Koliko je to Karlovačkoj županiji važno, govori podatak da je Županija osigurala za promociju turizma 80.000 eura. Dio je išao za potporu u infrastrukturi, a polovica je išla za manifestacije baš poput ove - kazala je Vesna Hajsan Dolinar.

Nakon tri godine ponovno se vraća natjecanje odnosno izbor najbolje štrudle Hrvatske koji će se održati u subotu 2. rujna, a interes ekipa, kazala je Lidija G. Žganjer, bio je jako velik.

- Ove godine je bio rekordan interes za to natjecanje, pa vjerujemo da štrudle neće razočarati. Za najmlađe je HGSS pripremio zip line. Tu će naravno biti još mnoge radionice za djecu. Sva hrana pripremljena na gastro radionicama ambasadorica humanitarno će se prodavati na štandu Udruge Jak kao Jakov. Na kulinarskim radionicama posjetitelji će moći saznati odgovore na mnoga pitanja gdje će kuhari riješiti sve njihove dileme vezane uz pripravu štrudle. A u nedjelju, posljednjeg dana festivala, festival će zatvoriti koncert Filipa Rudana koji počinje već u 17:00 sati. Štrudlafest traje u kontinuitetu već osam godina, održan je i u vrijeme korone, a lani smo imali čak 15.000 posjetitelja. Uvjerena sam da će i ove godine interes publike biti velik. Kako i ne bi kada su im na raspolaganju brojni okusi štrudli - dodala je Lidija Gržetić Žganjer.

Dakle, posjetitelji će ove godine moći okusiti neku od stotinjak slasnih slanih i slatkih štrudli, punjenih sa domaćim namirnicama poput janjetine, špeka, čvaraka, špinata, luka, koprive ili uobičajenih namirnica poput jabuka, šljiva, sira, grožđa, maka...

Ove je godine na Štrudlafestu i Nikola Tesla Experience Centar iz Karlovca čiji će djelatnici promovirati posebnu Teslinu štrudlu.

Osmislili smo je od sastojaka koje je Nikola Tesla najviše volio. Poznato je tako da je ovaj veliki znanstvenik posebno uživao u korijenu celera, špinatu, luku i krumpiru, što je restoran Žganjer kombinirano u posebnu štrudlu koju će posjetitelji imati prilike isprobati na festivalu, kao i razne radionice i aktivnosti koje smo pripremili - najavila je Martina Maruškić Britvec, direktorica Nikola Tesla Experience Centra. Uz Teslinu štrudlu, i ove godine posjetitelji će moći probati i do sto okusa štrudle, što tradicionalnih kao što su od jabuke, sira i više, što onih malo hrabrijih kombinacija poput janjetine, čvaraka ili pak mrkve.

Detalji tri dana događanja na Štrudlafestu Jaškovu mogu se pogledati na web stranici manifestacije.