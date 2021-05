U Hrvatsku stigao kućni test na koronavirus, evo koliko košta i kako se koristi

U Hrvatsku je stigao kućni test na koronavirus. Radi se o testu koji se koristi na površini nosa, nosni bris je na oko 2-2,5 cm. Nakon uzimanja brisa stavlja se u tekućinu, a rezultati su gotovi za 15 do 20 minuta. U maloprodaji će koštati 75-85 kuna.

- Medika ih je danas zaprimila od uvoznika - to su testovi za samotestiranje. To su prvi testovi koji su prijavljeni i odobreni od strane HALMED-a. Dobili smo prvu količinu i nadam se da će do kraja dana biti zaprimljeni, a sutra ujutro će krenuti distribucija po ljekarnama u cijeloj Hrvatskoj, kazao je član uprave Medike Jakov Radošević za HRT.

Očekuje da bi do kraja petka sve zainteresirane ljekarne i trgovine za promet na malo mogle ponuditi građanima takav test. ali i da će uskoro u Hrvatsku doći testovi i drugih proizvođača.

Na upit ima li već zainteresiranih za testove od strane velikih hotelskih kuća kazao je da Medika kao veledrogerija ima pravo distribuirati te testove isključivo ljekarnama i specijaliziranim tgovinama na malo. Svi drugi koji su zainteresirani za taj test mogu ga nabaviti tamo.