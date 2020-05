Jedan oboljeli iz Zadra bio na letu s radnicima iz Švedske. Stožer: Tražimo taksistu koji ga je vozio

U Hrvatskoj je potvrđeno 2.196 slučajeva koronavirusa. Preminula je 91 osoba, a 1.784 osoba se oporavilo.

10:52 - Iako se svakodnevno obavlja veliki broj testiranja, već četvrti dan nema pozitivnih nalaza na koronavirus na području OBŽ. Aktualni podaci donose optimizam, no važno je podsjetiti da se na području Osječko-baranjske županije od koronavirusa trenutno liječi 19 osoba, za 94 osoba u samoizolaciji još uvijek nije isključena mogućnost oboljenja, a nakon jučerašnjeg popuštanja mjera i otvaranja granica opasnost od oboljenja i dalje je prisutna. Upravo stoga Županijski stožer još jednom poziva sve građane da nastave poštivati propisane epidemiološke mjere i tako iskažu odgovornost prema sebi i drugima.

10:39 - Na području Šibensko-kninske županije deseti dan za redom nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Od ukupno 90 oboljelih broj oporavljenih i dalje je 76. Na Odjelu infektologije šibenske bolnice nema hospitaliziranih pacijenata oboljelih od COVID-19. Tri pacijenta iz šibenske bolnice i dalje se liječe u KBC Split, od kojih su dva na respiratoru. Pod mjerama zdravstvenog nadzora je 27 osoba i svi su kontakt s COVID-19 pozitivnim osobama.

10:17 - U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer su testirane 62 osobe i svi pristigli nalazi su negativni (ukupno je testirano 1954 osoba). U OB Karlovac nema niti jednog pacijenta oboljelog od koronavirusa, na kućnom liječenju još ih se nalazi 2, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji je izliječeno 27 osoba. U OB Karlovac trenutno se liječi 173 pacijenta, kroz hitni ambulantni prijem pregledano je 178 osoba, a 1050 osoba pregledano je u redovnom ambulantnom pregledu. U OB Ogulin je 43 ležećih pacijenata, a 186 ih je pregledano ambulantno. Tijekom dana kroz DRIVE IN testiranje bit će uzeto oko 40 uzoraka. Pod mjerama samoizolacije, kao kontakti oboljelih osoba se nalazi 253 osobe. Stožer Karlovačke županije već je 74 dana u funkciji, a i dalje će ostati u stalnom kontaktu te o svim informacijama izvještavati javnost, poručuju iz Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

10:16 - Krapinsko-zagorska županija četrnaesti je dan bez novoboljelih. U protekla 24 sata ozdravile su još četiri osobe - iz Pregrade, Oroslavja, Gornje Stubice i Lobora. Tako je na području županije ostalo 33 oboljelih dok je onih koji su preboljeli koronavirus 105. U samoizolaciji se nalazi 30 osoba, priopćio je županijski Stožer civilne zaštite.

10:15 - Međimurska županija nema novooboljelih od koronavirusa, tako da je od prošlog petka i dalje jedna od rijetkih županija bez oboljelih. Obavljeno je ukupno 686 testiranja, a zaraženih je bilo samo osam. - Na nastavu je jučer došlo 242 učenika, što je svega pet posto - rekao je župan Matija Posavec koji je čestitao medicinskim sestrama i tehničarima Međunarodni dan sestrinstva. - Sestrinstvo je više od same profesije - istaknuo je.

10:12 - Unutar 24 sata u Istarskoj županiji ispitano 73 uzoraka brisa, od kojih je jedan pozitivan na koronavirus (COVID-19). Riječ je o stranom državljaninu, osobi iz samoizolacije, koja je došla zrakoplovom iz Frankfurta u Zagreb, dana 2. svibnja 2020. godine, s područja Španjolske. U navedenom zrakoplovu kasnije su evidentirani putnici s pozitivnim nalazom na infekciju virusom SARS-CoV-2.

10:00 - Danas je dvoje novozaraženih u Zadarskoj županiji. Ukupan broj zaraženih u županiji je 87, dok je jedan preminuli.

Od dvoje novooboljelih jedan je iz Biograda i imao je blage simptomima, drugi je bio na letu 2.5. iz Frankfurta, a na tom letu je već bilo pozitivnih ljudi, to su radnici koji su se vraćali iz Švedske. "Testirano je 11 osoba s toga leta, i jedan je bio pozitivan", kazali su iz Stožera. Kontakti oboljelog iz Biograda su pronađeni, to su njih šest, radi se o obiteljskim kontaktima, dok se traga za kontaktom oboljelog s leta iz Frankfurta. "Riječ je o taksi vozaču koji ga je vozio iz zagrebačke luke u Zadar na mjesto prebivališta, to je kontakt za kojim trenutno tragamo da obavijestimo čovjeka", kazali su iz Stožera.

9:32 - Bjelovarsko-bilogorska županija i dalje je bez novih slučajeva zaraze koronavirusom i to već 27 dana zaredom.

Jučer su testirane 44 osobe, 38 nalaza je negativno, a za 6 osoba rezultati se očekuju tijekom dana. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije jedna je osoba pozitivna na koronavirus.

9:04 - Vukovarsko-srijemska županija četrnaesti je dan bez novooboljelih osoba od COVID-19, te je tako i dalje ukupno 40 oboljelih osoba. Trenutno u županiji nema hospitaliziranih osoba zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata 1 je osoba izliječena iz Vinkovaca, te je tako do sada ukupno izliječenih 39 osoba na području županije. Na području županije ostala je još samo jedna oboljela osoba od COVID-19 iz Vukovara.

U protekla 24 sata testirano je 36 osoba, što je ukupno 1497 testiranih do sada na području županije. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u županiji više nema osoba u samoizolaciji. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema pozitivnih zdravstvenih radnika.

8:27 - - U splitsko-dalmatinskoj županiji događa se Brač. Događa se jedan pozitivan pacijent od koronavirusa koji je prenio zarazu na bliske kontakte što je uobičajeno događanje u epidemiji koronavirusa. Ništa neobično, no to je podsjetnik kako je dovoljna jedna zaraza da se u slučaju nepridržavanja mjera proširi na veći broj ljudi, rekla je epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog.

Nije željela komentirati ostavku ravnatelja KBC-a Split zbog zamjene identiteta pacijentica. - To nije u mojem području , to se ne bi smjelo događati, ali to radi taj i griješi - rekla je Pem Novosel.



- Dogodio se jedan pozitivni koji je prenio na druge ljude, kroz događaj koji se nije smio dogoditi, kroz druženje koje nije preporučeno kroz bliske kontakte. To je pokazatelj da ovo novo normalno nije nešto što je staro i da se možemo družiti kao i prije, grliti, ljubiti, imati bliske kontakte nego treba voditi brigu o razmaku i da ne dolazimo u bliski kontakt i ne prenosimo jedni na druge - rekao je zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut.



- Žao mi je što se dogodilo na Braču. To je sve što mogu reći, jer nisam te struke. Trajekt Brač-Split ujutro i popodne uvijek bude pun jer su to poslovne migracije i bilo je preuveličano da se bježi s Brača nakon izbijanja zaraze. Međuljudski odnosi su prisniji kod nas i vjerojatno je to razlog većeg broja oboljelih nego u Zagrebu - potvrdila je Trutove riječi članica vijeća Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK-a Jelena Tabak.



Počela je treća, najopsežnija faza popuštanja epidemioloških mjera.

- Prvi dan je prošao jako dobro. Mislim da možemo očekivati i dalje dobre rezultate kao do sada, samo moramo biti odgovorni. Treba se držati fizičkog razmaka u ugostiteljskim objektima, školama, trgovačkim centrima i trgovinama, na poslu, ne preporučujemo još povratak u tvrtke gdje postoji "open space" prostor, tu se treba još raditi od doma, ali praktički se polako vraćamo u normalu i vjerujem da će se osnovnim pridržavanjem mjera sve proći dobro - rekla je Pem Novosel.

- Prvi dan je prošao OK. Poštuju se mjere, ali zaborave se ljudi - razmaka mora biti. Brač je prazan, svi su u kućama, sad su svi tamo shvatili, uplašili se i to je dobro. Vjerujem da će se sve srediti u idućih 14 dana i da neće biti problema. Novo normalno nije normalno, moramo se priviknuti na život s koronavirusum - rekao je Trut.

- Ako je osoba aktivnija samo jedna pozitivna osoba može vrlo lako napraviti prijenos na 50-ak osoba i to je nije ništa neobično. To je svima upozorenje da se ne opusatimo u potpunosti - rekla je Pem Novosel.

Tabak je govorila o prvom danu u kafićima i restoranima te rekao da nije bilo velike navale

- Neki kafići i restorani nisu otvorili, neki se nisu stigli još pripremiti, a neki misle otvoriti do kraja svimjnja. Otvoreno je nekih 50% objakata, a oni koji su otvorili pridržavali su se mjera. Civilna zaštita je bila na terenu i provjeravala sve. Nešto je kava prometa bilo, nije bio stampedo, bolje da nije bio, neka sve ide "mic po mic", još nema puno gostiju, prazne su ulice. Ljudi su u strahu, gledaju što mogu, što ne mogu, konobari prilaze u rukavicama i s maskom. Skroz je drugačije, nadam se da je to jedan kratkoročni prijelazni period i da će ugostoteljstvo opet postati ono što jest jer socijalna interakcija je glavni postulat ugostiteljstva. Valjda ćemo preživjeti - komentirala je Tabak epidemiološke mjere.



6:30 – Hrvatski građani neovisno o političkoj orijentaciji snažno su podržali mjere Nacionalnog stožera i Vlade, koje se sad već popuštaju, ali slažu se da zemlju ne treba potpuno zatvoriti zbog COVID-19 jer su ekonomski troškovi previsoki, a i svjesni su da bi ekonomski pad mogao imati dalekosežnije zdravstvene posljedice. Više OVDJE.

6.15 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je preporuke za rad hotela i iznajmljivača, kao kampova i marina, a uz niz općih pravila o fizičkoj udaljenosti od 1,5 metar, higijenskim i zaštitnim mjerama, tu su i pravila za recepcije, bazene, itd. HZJZ je uz ostalo objavio i preporuke za turističke agencije, koje se odnose kako na same poslovnice te zaštitu djelatnika i stranaka i na prijevoz putnika u organizaciji agencije autobusima, osobnim vozilima ili kombijima, izlete turističkim brodovima, kao i na voditelje putovanja i turističke vodiče.

6:00 – Jučer je počela treća faza popuštanja mjera pa su građani jedva dočekali otvaranje kafića, restorana i trgovačkih centara. Otvorene su i škole te dječji vrtići, a dopušteno je okupljanje do 40 osoba.

