U dubinsko snimanje agrobiznisa Fortenove idu Žito-Osatina, Podravka i Mađar

Iz Fortenova grupe obznanili su da kreću u drugu fazu procesa potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivrede. Proces je započet krajem siječnja slanjem informativnog materijala o Belju, Vupiku, PIK-u Vinkovci i Vinki na adrese potencijalno zainteresiranih kupaca. U jučerašnjem priopćenju ističe se da je zaprimljeno “niz neobvezujućih ponuda” za preuzimanje. U međuvremenu su obavljeni i dodatni razgovori s ponuđačima, nakon čega je na sudjelovanje u sljedećoj fazi postupka – a to je dubinsko snimanje – pozvan, kako kažu, “određeni broj odabranih ponuđača”.

Zasad se, dakle, ne otkrivaju imena odabranih za fazu tzv. due diligencea, no neslužbeno doznajemo da je riječ o tri interesenta. Uz Podravku, koja je to i potvrdila objavom na Zagrebačkoj burzi, tu je i slavonski agrodvojac koji je zajednički dao neobvezujuću ponudu - Žito Marka Pipunića i Osatina Mirka Ervačića. A uz ta dva domaća igrača navodno u igri ostaje i Meszaros grupa mađarskog biznismena Lőrinca Mészárosa. U poslovnoj zajednici donekle je ipak iznenađenje odluka da se u nastavak proseca ide s tri pretendenta. Čini se da su očekivanja išla u smjeru da se rasplet prodaje Fortenovina agrobiznisa ipak odigra između dva domaća igrača. Ipak je posrijedi biznis koji obuhvaća značajan “komad” ukupne poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, a tu ipak govorimo o naglašeno strateškom značaju, kaže jedan poslovnjak. Zbog svega je sklon tumačenju da je Mađar ostavljen u utrci prije svega kako bi se održao pritisak na cijenu u obvezujućim ponudama koje će uslijediti nakon dubinskog snimanja.

Zasad nije poznato ni u kojem su rasponu bila neobvezujuća izjašnjavanja, ali među financijašima se smatra da je lako moguće da su te “cifre” ipak bliže donjoj granici raspona u kojemu su se proteklih mjeseci vrtjele spekulacije. To bi impliciralo da su bliže brojci od 300 nego npr. 400 milijuna eura, s tim da se neposredno nakon prvih najava započinjanja procesa prodaje Fortenovine divizije poljoprivrede (to je bilo jedan ugovornih uvjeta američkog fonda HPS prilikom 1,2 milijarde eura teškog refinanciranja obvezničkog duga) spekuliralo i o većim cjenovnim apetitima. No, tržišno okruženje za agrobiznis prošle je godine bilo osjetno nepovoljnije nego godinu prije. Rezultati spomenutih kompanija Fortenove za 2023. zasad nisu poznati, ali prema signalima koje su odašiljali iz Fortenove govoreći o polugodišnjim rezultatima, prihodi su i lani rasli, ali je profitabilnost bila slabija. U transakcijama preuzimanja zbog rezultatskih se oscilacija prilikom vrednovanja kompanija multiplikatori operativne dobiti EBITDA-e obično referiraju na njezine višegodišnje prosjeke (pomnožene s npr. osam ili devet).

U Fortenovi kažu da će izbor strateškog partnera, kao i u slučaju prodaje Leda i ostatka poslovnog područja zamrznute hrane, biti usmjeren na “one koji će, osim plaćanja fer cijene, dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju i očuvanju zaposlenosti i tradicije poljoprivredne proizvodnje”. Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe, uz početak nove faze procesa rekao je kako su u vodstvu kompanije zadovoljni što će u postupak dubinskog snimanja ući s “nekoliko iznimno snažnih potencijalnih partnera”. Ipak, iako se kreće s dubinskim snimanjem, dovršetak procesa i dalje ovisi o pronalaženju strateškog partnera koji će prepoznati punu vrijednost i potencijal ove djelatnosti i njezinih ljudi, dodao je.

Kad je riječ o potencijalnim novim vlasnicima, sinergijski motivi su u slučaju domaćih pretendenata prilično jasni. U slučaju tandema Žito-Osatina oni su samo izravniji. Mađarska Meszaros grupa, pak, objedinjuje prilično šarolik portfelj – od poljoprivrede i osiguranja do industrije, građevinarstva i turizma. U Hrvatskoj je prisutna već godinama. U novije vrijeme interes medija privlačila je projektima u turizmu (preuzimanje hotela Miramar, gradnja Riva’s Hotels & Resorta u Ičićima), a lani je preuzela baranjskog proizvođača jabuka, tvrtku Rabo.

