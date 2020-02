U crkvi upucano četvero ljudi: Dvije osobe preminule, jedna od žrtvi imala 15 godina

Četvero ljudi je upucano danas u poslijepodnevnim satima na sprovodu u jednoj crkvi na Floridi, a dvoje od njih je preminulo, izvijestila je lokalna policija.

Dojava o pucnjavi stigla je u 14:30 po lokalnom vremenu u crkvi Victory u Marylandu, a po dolasku je utvrđena smrt 15-godišnjeg dječaka i jednog odraslog muškarca. Druge dvije žrtve su žena i jedan mladić te su oni zbog zadobivenih ozljeda završili u bolnici, piše NBC.

