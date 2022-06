U čemu je tajna nevjerojatnog i unikatnog uspjeha HDZ-a, i to ne samo u hrvatskim nego i u europskim okvirima

Andrej Plenković na nedavnom se općem saboru HDZ-a pohvalio kako je njegova stranka i 33 godine od osnivanja i dalje najsnažnija i najveća politička snaga u Hrvatskoj, na što svi njezini članovi, kako je rekao, mogu biti ponosni. Ta rečenica definitivno ocrtava trenutačnu poziciju HDZ-a u zemlji, koju možemo opisati kao apsolutnu dominaciju na našoj političkoj sceni, pa i hegemoniju.



Međutim, ta Plenkovićeva ocjena ipak ne obuhvaća sve dimenzije HDZ-ova političkog trijumfa, s obzirom na to da HDZ nije samo nevjerojatno uspješan u hrvatskim nego i u europskim okvirima. Došlo je to do izražaja i na nedavnom kongresu Europske pučke stranke (EPP) u Rotterdamu, na kojem je Plenković uživao u statusu apsolutne EPP-ove zvijezde i uzdanice, s obzirom na to da nijedna druga članica EPP-a, a još uvijek je riječ o nominalno najsnažnijoj političkoj grupaciji u Europi, u svojoj zemlji nema status kakav u Hrvatskoj ima HDZ, što je, naravno, dobro za HDZ, ali nije baš dobro za EPP. Naime, gotovo se može reći da koliko god jača pozicija HDZ-a u EPP-u, a ta pozicija doista jest snažna, toliko EPP slabi na europskoj razini, s obzirom na to da nakon lanjskog povijesnog poraza na njemačkim izborima ta grupacija, vojnim rječnikom rečeno, svoja ključna uporišta ima još samo na Balkanu i u Austriji. Ostatak Europe već je čvrsto u rukama drugih političkih grupacija.