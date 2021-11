U Beču Večernjakova domovnica za 2021. uručena atletičarki Ivoni Dadić i mladim gradišćanskim Hrvatima

Austrijskoj atletičarki hrvatskih korijena Ivoni Dadić i teamu mladih gradišćanskih Hrvata, realizatorima prvog virtualnog Hrvatskog bala u Beču u njegovoj 75. godišnjoj povijesti, na prigodnoj svečanosti održanoj u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, uručena je Večernjakova domovnica, najprestižnija nagrada hrvatskog iseljeništva za 2021. godinu. Među ovogodišnjim dobitnicima je sopranistica Marija Vidović iz Beča, kojoj je već Domovnica uručena u sklopu proslave 70. obljetnice osnutka i djelovanja Hrvatske matice iseljenika u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Ivoni Dadić nagradu je u kategoriji Sport dodijelio ne samo stručni žiri, nego i brojni Večernjakovi čitatelji koji su je svojim glasovima “okrunili” za najpopularniju sportašicu hrvatskog iseljeništva ove godine. Team mladih gradišćanskih Hrvata odnio je pobjedu u kategoriji “Najznačajniji događaj godine” za Hrvatski bal, koji je jedna od najvećih i najznačajnijih kulturnih manifestacija Hrvatskog centra u Beču. I to prema odluci stručnog žirija.

Dobitnicima je Domovnicu “Večernjeg lista” uručio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koji je u svom uvodnom govoru rekao:

“Večernjakova domovnica ima poseban značaj jer nije samo domovinska nagrada najpopularnijim Hrvatima u iseljeništvu nego i mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. Kao danas ovdje u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču. Hvala inicijatoru Večernjakove domovnice Stipi Puđi i Večernjem listu da su pokrenulo ovu nagradu, jer ona je jedina koja nagrađuje uspjeh Hrvata rođenih u iseljeništvu, ali i onih koji su uspjeh postigli izvan svoje domovine Hrvatske ili Bosne i Hercegovine i promoviraju je u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj u drugim europskim zemljama”. Hrvatski je veleposlanik istakao kako je “hrvatski korpus jedinstven i ne dijeli se na iseljenu Hrvatsku, Hrvate iz Hrvatske, Hrvate iz Bosne i Hercegovine, na gradišćanske Hrvate itd.”

“Bez obzira odakle ste došli, u kojoj zemlji živite, da li jeste ili niste postali strani državljani, važno je da sačuvate i njegujete vaš hrvatski identitet i da se ponosite svojim korijenima”, poručio je veleposlanik Glunčić dobitnicima i ostalim iseljenim Hrvatima, okupljenima na svečanosti u Veleposlanstvu.

Foto: Zoran Cindrić Gradišćanski Hrvati i veleposlanik

Idejni začetnik i organizator Večernjakove domovnice, čija se dodjela svake godine održava u njemačkom Bad Homburgu, novinar i urednik Stipe Puđa je u svom obraćanju nazočnima rekao:

“Dobitnici ovogodišnje jubilarne 15. Večernjakove domovnice proglašeni su još 13. ožujka ove godine u, točno na dan kada se je trebala održati finalna večer proglašenja pobjednika u Kongresnom centru u Bad Homburgu. Zbog korone i strogih pandemijskih mjera dogovorili smo s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH, kao dugogodišnjim visokim pokroviteljem Domovnice i ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlić Radmanom da će se nagrade uručivati naknadno po hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, “kao Domu svih Hrvata”, kada će to dozvoliti korona mjere. I zato smo danas ovdje”, rekao je Puđa, zahvalivši Glunčiću i njegovom timu na domaćinstvu. Istakao je kako je Večernjakova domovnica prepoznatljiva čarolija od stakla poznate zagrebačke umjetnice Dunje Cossetto, kojim se nagrađuju pobjednici u kategorijama, Sport, Glazba, Gluma i Spektakl. I kako se nada da će sljedeća podjela nagrada biti opet u Bad Homburgu 12. ožujka 2022. godine.

Nakon što je hrvatski veleposlanik, uz buran pljesak nazočnih, dobitnicima uručio Večernjakovu domovnicu i priznanje, prvo se je sedmobojka Ivona Dadić, višestruka austrijska prvakinja u pojedinačnim disciplinama, viceprvakinja svijeta u petoboju i prošlogodišnja sportašica godine u Austriji i učesnica Olimpijskih igara u Londonu i Pekingu zahvalila na Večernjakovoj nagradi, a potom i gradišćanski Hrvati Lidia Novak i Filip Tyran. I to u ime ostalih članova nagrađenog tima, Nicole Zeichmann, Klaudije Fellinger, Marka Blažete, Filipa Haucka Tyrana, Tome Jankovića i Eve Tyran, koji je proizveo sjajni virtualni Hrvatski bal i preko interneta ga promovirao diljem svijeta. Ali zasluge pripadaju i Gabrieli Novak Karall i Petru Tyranu iz Hrvatskog centra u Beču.

“Hvala Večernjem listu na Domovnici. Velika mi je to čast i priznanje. Među brojnim medaljama i priznanjima, ova mi je nagrada, iako sam rođena u Austriji, najvažnija i najdraža, jer sam iz hrvatske obitelji. Moji su roditelji (op.a. prognani Hrvati iz Bosne i Hercegovine) mnogo u mene ulagali, odgojili me po hrvatskoj tradiciji i danas ne bi bila ono što jesam da nisu bili svo vrijeme uz mene. Ponosna sam na njih da su me naučili hrvatski jezik. Volim ići u Hrvatsku. I tamo je moja obitelj. Na natjecanjima nosim austrijski dres, ali ispod i hrvatski”, rekla nam je Ivona Dadić.

Foto: Zoran Cindrić Ivona Dadić i veleposlanik Glunčić

“Večernjakova domovnica mi je sada dodatna motivacija za treniranje i nastupe slijedećih godina. Ako Bog da i sve bude dobro i budem zdrava, želim ostvariti svoj san iz djetinjstva, a to je Olimpijska medalja. Možda i da još jednom budem sportašica godine u Austriji, pobjednica na nekim natjecanjima i ako budem tako dobra možda osvojim i treću Večernjakovu domovnicu. Dvije već imam, pa onda mogu lagano u sportsku mirovinu”, istaknula je Ivona.

Ono što se svakako treba naglasiti je da je Ivona Dadić, koja je na svečanost došla sa svojim dečkom i menadžerom Dariom Glavašem, porijeklom iz BiH, izuzetno atraktivna i da pozornost javnosti plijeni ne samo sportskim rezultatima nego i ljepotom. Kratko rečeno, zadivila je atletski svijet i medije, koji ovdje u Austriji često pišu o njoj kao o “kraljici sedmoboja hrvatskih korijena”. Ali pišu i o njenoj obiteljskoj tragediji i bratu Ivanu koji je 2008. godine poginuo na motoru, a čiju sliku Ivona nosi uvijek ispod svog sportskog dresa.

“Večernjakovoj domovnici nismo se nadali. velika nam je čast i priznanje. Pandemija koronavirusa i rad od kuće prisili su nas da počnemo kreativnije i suvremenije razmišljati i tako smo ušli u virtualan svijet. Jedino on nam je mogao omogućiti da se Hrvatski bal održi i da gradišćanske Hrvate, njihove hrvatske pjesme, literaturu, kulturu i tradicije i običaje predstavimo ne samo Austrijancima nego i Europi i svijetu. Na sreću smo uspjeli, jer to je bio izuzetno zahtjevan projekt”, rekla je Lidia Novak, autorica i redateljica virtualnog Hrvatskog bala, zahvalivši zajedno s Filipom Tyranom, glazbenim voditeljem projekta u ime cijele ekipe stručnom žiriju i svima koji su glasali putem kupona u Večernjem listu za Hrvatski bal.

“Kada smo počeli rad na virtualnom balu, nismo znali u kojem smjeru idemo i gdje ćemo završiti. Zato je to za nas dvostruki uspjeh. Nakon bala smo dobili brojne pohvale s raznih strana svijeta onih, koji su nas online gledali. I sada ova Večernjakova nagrada. Ona nam je veliko priznanje, svim umjetnicima, glumcima, pjevačima, doslovce svima koji smo zajednički radili na ovom za nas pionirskom projektu. Hvala svima koji su prepoznali sav naš rad i poruke koje smo odaslali, a važne su da se čuje tko su i odakle su gradišćanski Hrvati”, rekao je Filip Tyran.

Svima se je na nagradi u ime Hrvatskog centra, koji je glavni organizator Bala gradišćanskih Hrvata u Beču, zahvalio i kurator Centra Petar Tyran.

U Beču su dodijeljena i dva posebna priznanja za dugogodišnju potporu održavanja dodjele Večernjakove domovnice. Priznanja su dobili Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji i novinarka Večernjeg lista u Beču Snježana Herek, koja je vodila kroz program.

Foto: Zoran Cindrić Stipe Puđa i Snježana Herek

Kako je pri uručenju posebnog Večernjakovog priznanja veleposlaniku Glunčiću rekao Stipe Puđa, “Hrvatsko veleposlanstvo u Beču čitav niz godina podupire ovu Večernjakovu manifestaciju, i to bez obzira tko je bio na veleposlaničkoj i diplomatskoj dužnosti”.

“Beskrajno sam zahvalan i čast mi je da sam ovo priznanje mogao primiti upravo ja za sve moje prethodnike. Hvala Stipi Puđi koji je važna poveznica iseljene i domovinske Hrvatske i motivacija mnogim Hrvatima, ali i nama diplomatima u inozemstvu u promociji Hrvatske u inozemstvu”, rekao je Glunčić.

“Svih ovih 15. godina potporu Večernjakovoj domovnici je davala i još daje na svoj novinarski način i novinarka Snježana, te i njoj pripada posebno priznanje i slika njenog rodnog Zagreba u staklu”, rekao je Puđa, nakon čega se je moja malenkost ponosno zahvalila na priznanju.

Glazbeni okvir svečanosti dali su Dubrovački kavaljeri iz Beča, inače dobitnici Večernjakove domovnice 2012., na čelu s kantautorom Josipom Ćenićem, sjajnim odabirom glazbenih priloga: počevši od Ćenićeve autorske pjesme “Jedna je Hrvatska” koja proslavlja 30-godišnjicu izvođenja, preko njegove skladbe “Majkama u Gradišću”, do poznate pjesme “Fala”, koju je s Kavaljerima na kraju svečanosti izvela Tanja Ruždjak.