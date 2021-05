U Austriji prvi put nakon godinu i pol dana ispod 400.000 nezaposlenih

Ono u čemu je austrijsko „narodnjačko-zelena“ vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom posve jedinstvena je da je „otključavanje“ Austrije 19. svibnja nedvojbeno imalo pozitivan učinak na tržište rada.

„Zahvaljujući otvaranju, broj nezaposlenih pao je na razinu koju smo imali prije godinu i pol dana“, rekao je ministar rada Martin Kocher. Dodao je kako se očekuje nastavak tog „pozitivnog trenda“. Istakao je kako su podaci proteklih dana pokazali da su koraci ponovnog otvaranja na području ugostiteljstva, turizma, kulture i sporta utjecali na „osjetni oporavak“ tržišta rada, potkrijepivši to podacima: „Samo u prošlom tjednu ponovno je zaposleno 17.000 ljudi.

Očekuje se da će daljnjih 5.000 sljedeći tjedan također početi raditi. Uz to, čak 135.000 zaposlenih koji su do sada skraćeno radili ponovno rade puno radno vrijeme“. Kocher je izvijestio da bi se prema vladinim očekivanjima 150.000 ljudi trebalo do ljeta vratiti iz kriznog u normalni radni pogon. Kancelar Sebastian Kurz i njegov zamjenik, potkancelar Werner Kogler su naglasili kako je i za vladu važan podatak da je „otvaranje“ Austrije imalo pozitivan učinak na tržište rada.

„Koraci otvaranja su nam omogućili ne samo otvaranje ugostiteljstva, turizma, sporta i kulture nego smo njima, prije svega, tisućama ljudi osigurali da ponovno rade. Time je također došao kraj mjesecima duge nesigurnosti za nezaposlene i za ljude koji su skraćeno radili“, istakao je Kurz. Kogler je rekao kako su vidljive „pozitivne perspektive“ otvaranja, te da je uspješno savladavanje pandemije bila osnova za pokretanje gospodarstva. Onima koji, kako je rekao, ne mogu brzo profitirati od poduzetih koraka otvaranja zemlje, vlada namjerava „otvoriti perspektive“, i to „mjerama omogućavanja stjecanja potrebnih kvalifikacija i programima ulaganja u poslove budućnosti“.