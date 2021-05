Austrijski predsjednik Van der Bellen opomenuo vladu i oporbu: 'Želim više međusobnog poštovanja i pristojnosti'

Nakon „eksplozivne“ unutarnjopolitičke situacije u Austriji posljednjih dana i tjedana, izazvanom optužbama, podmetanjima, uvredama i traženjem ostavka od austrijskog kancelara Sebastiana Kurza i ministra financija Gernota Blümela od strane oporbe, prvog zbog navodnih lažnih iskaza pred Istražnim odborom austrijskog parlamenta za korupcijski slučaj „Ibiza“, nakon čega je Državno odvjetništvo pokrenulo istragu, a drugog jer se je oglušio na odluku Ustavnog suda da parlamentarcima dostavi traženu online dokumentaciju vezanu uz navedenu aferu pa je i Van der Bellen morao intervenirati, predsjednik Republike Austrije, obratio se je u petak navečer naciji posebnom video porukom.

„Rad institucija naše pravne države mora se odvijati neometano i u miru. Te institucije moramo uzeti ozbiljno. One su, kako se kaže, imunitetski sustav naše države i stoga ne smijemo dozvoliti da oslabi“, istakao je Van der Bellen. „Nedopustivo je parlamentarni Istražni odbor praviti smiješnim“, dodao je bez da je pritom spomenuo Blümelovo ime. No, iz predsjednikove slijedeće rečenice jasno je bilo da se radi o ministru financija: „Postupiti po nalogu Ustavnog suda tek kada više nema drugog izlaza je nedopustivo. Svaki pokušaj umjetnog otežavanja rada Istražnog odbora je također nedopustiv. Jer to bi bila potvrda da se te institucije ne shvaća ozbiljno“.

Naime, Blümel je Istražnom odboru austrijskog Parlamenta dostavio tražene dokumente tek nakon što mu je Ustavni sud zaprijetio prisilnom egzekucijom naloga od strane austrijskog predsjednika. Van der Bellen je u svojoj video poruci opomenuo i Istražni odbor za „slučaj Ibiza“ da se pozvanim svjedocima pri postavljaju pitanja treba obraćati s „tonom poštovanja“. „Svi se moraju pridržavati zakona – i političarke i političari“, poručio je Van der Bellen napomenuvši: „Ali za sve, isto tako vrijedi pretpostavka da su nedužni dok im se ne dokaže suprotno. To je temeljno ljudsko pravo, posebno uglavljeno u Europskoj konvenciji za ljuska prava. I to također trebamo svi mi ozbiljno uzeti u obzir“.

Navedenom konstatacijom austrijski je predsjednik u zaštitu uzeo kancelara Kurza protiv kojega je na prijavu oporbenih socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa Državno tužiteljstvo pokrenulo istragu zbog sumnji u neistinite izjave pred parlamentarcima Istražnog odbora. Iako do danas Tužiteljstvo protiv Kurza još nije ni podnijelo optužnicu niti ga osudilo oporba opetovno traži kancelarovu ostavku. Jaz između vlade i oporbe toliko se je produbio da neki dobri poznavatelji austrijskih političkih (ne)prilika nagovještaju u jesen nove izbore.

„U svakom slučaju želim više poštovanja i pristojnosti u međusobnom ophođenju“, bila je zajednička poruka Van der Bellena i vladi i oporbi. „Za velike zadaće koje su još pred nama potreban je dijalog i sposobnost razgovaranja između svih strana, prije svega verbalno razoružavanje“, napomenuo je austrijski predsjednik. Na kraju svoje video poruke Van der Bellen se je osvrnuo i na stabilnu epidemiološku situaciju u zemlji izrazivši nadu da je na pomolu „početak kraja pandemije koronavirusa“. Austrijancima je poručio kako moraju biti svjesni kako je to uspjeh svih njih zajedno.