U Austriji čak 3.610 novozaraženih i gotovo 7.000 umrlih, lani 11 posto veća smrtnost

Vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji, u četvrtak austrijski mediji izvještavaju o „eksploziji brojki“. Posebno ističu kako je u Austriji, nakon dužeg vremena, ponovno zabilježeno čak 3.610 novozaraženih koronavirusom u proteklih 24 sata i još 53 smrtna slučaja. Time će ova alpska zemlja u kojoj je smrtnost u 2020. godini porasla za 11 posto, uskoro imati ukupno 7.000 Covid-19 preminulih. Danas ih je bilo 6.921.

Vezano uz razantni porast stope smrtnosti u Austriji, glavni direktor Statističkog zavoda „Statistik Austria“ Tobias Thomas predstavio je u četvrtak službene statističke podatke koji govore da je pandemija koronavirusa prošle godine ne samo dovela do znatnog rasta broja umrlih, nego je i smanjila životni vijek Austrijanaca. Thomas je istakao da je prošle godine u Austriji umrlo 90.123 osoba, što je za 1o,9 posto više od prosjeka proteklih pet godina. Dodao je kako se radi o privremenoj brojci, jer se još očekuju naknadne prijave umrlih iz općinskih ureda. Osim rasta smrtnosti podaci pokazuju da je prosječni životni vijek građana u odnosu na polovicu 2019. godine u padu, pa su muškarci u prosjeku umrli s 78,9, a žene s 83,7 godina starosti.

„Širenjem cijepljenja i nakon savladavanja pandemije za pretpostaviti je da će u međuvremenu životna dob građana ponovno rasti“, napomenuo je šef „Statistik Austria“.

Dodao je kako su to pokazala i iskustva iz prijašnjih godina s jakim valom gripe. Thomas je rekao kako još „otvorenim“ ostaju brojke o mogućim dugoročnim posljedicama kod osoba koje su preboljele zarazu koronavirusom. Slična velika smrtnost u Austriji zabilježena je 1983. godine, kada je umrlo 93.041 osoba. U proteklih deset godina najniža smrtnost bila je 2011. godine kada je umrlo 76.479 osoba, a najviša 2018. kada je zabilježeno 83.975 smrtnih slučajeva.

Statistika također pokazuje da znatan rast smrtnosti počeo krajem listopada prošle godine. Vezano uz razantan porast broja novozaraženih u proteklih 24 sata, Krizni stožer tvrdi da je današnjih 3.610 novih slučajeva zaraze rezultat „naknadne prijave novozaraženih dviju austrijskih pokrajina Koruške i Gornje Austrije“.

Da li je doista tako, tek će se vidjeti, jer još uvijek je nejasno da li je porast vezan uz moguće brzo širenje britanske mutacije virusa. U svakom slučaju do sada su više od 70 osoba u Austriji pod sumnjom da su zaražene upravo tom varijantom koronavirusa. Od ukupno 3.610 novozaraženih sa srijede na četvrtak, najviše ih je bilo u Koruškoj (1.073) i Gornjoj Austriji (1.056). Slijede Beč (404), Donja Austrija (266), Salzburg (211), Štajerska (182), Vorarlberg (132), Tirol (130) i Gradišće (56).

Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 14.173 osoba, od čega je njih 2.086 hospitalizirano, uključujući 361 u intenzivnoj njezi. Do sada je od koronavirusa ukupno oboljelo 384.025 austrijskih građana, a ozdravilo ih je 362.931. Ono što sada posebno brine austrijski politički vrh i ministra zdravlja Rudolfa Anschobera je širenje engleske mutacije virusa po Austriji, što bi, potvrde li to ovih dana i analize, moglo dovesti do produljenja već trećeg lockdowna u zemlji od početka pandemije, koji bi trebao završiti 24. siječnja.