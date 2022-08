Tuži tvrtku jer je na team buildingu alkoholom oštetio mozak, traži 200.000 funti

Zaposlenik revizorske tvrtke PwC tražio 200.000 funti nakon što je tužio tvrtku zbog oštećenja mozga koje je zadobio na team buildingu.

Michael Brockie (28) pao je u komu nakon pijanstva, odnosno pub golfa kojeg je tvrtka organizirala za svoje zaposlenike, a u kojem su obilazili pubove u Readingu i pili alkohol. Dogodilo se to u travnju 2019. godine.

Dvadesetosmogodišnjak je nakon team buildinga zavrđio u bolnici s teškim oštećenjem mozga zbog lega su mu liječnici uklonili dio lubanje te se est mjeseci morao oporavljati, a i dalje ima kognitivne smetnje.

