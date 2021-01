Turudić branio Horvatinčićev slučaj: Mislite da čovjek s malignom bolesti treba u zatvor?

Problemi hrvatskog pravosuđa tema je večerašnje emisije Otvoreno u kojoj su gostovali Zlata Đurđević, predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda i Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

Ministar Malenica je prvo odgovorio na pitanje kakvu je situaciju zatekao u pravosuđu.

– Stanje u pravosuđu ima problematičnih točaka i izazova s kojima ćemo se suočiti. Jedan je dugotrajnost postupaka i predmeta. Puno ulažemo u digitalizaciju, s ciljem da se ubrzaju sudski postupci. Imamo u zadnjih nekoliko godina smanjenje broja neriješenih predmeta, no svjestan sam ljutnje svih onih čiji su predmeti dugotrajni. Zadali smo si cilj da u ovoj godini riješimo sve predmete starije od 7 godina, to je 25.000 predmeta – rekao je ministar Malenica.

Koliko na zagrebačkom sudu ima slučajeva starijih od 7 godina.

– Sada ih ima oko 700. Prije deset godina je bilo 15.000. Uvijek postoje stvari koje se ne mogu predvidjeti. U slučaju Slavice je nekoliko godina provedeno u vještačenjima. Donesene su ukupno četiri presude, bilo je i delegacija sudova. To se sve može objasniti i obrazložiti. Niz je razloga zašto postupci dugo traje, najlakše je to reći da je sudac kriv. Ponekad jesu krivi, no u najvećem broju slučajeva nisu – kazao je sudac Turudić.

Zlata Đurđević kaže kako loša reputacija proizlazi iz medijski najeksponiranijih slučajeva.

– Ako se sjetimo postupaka Sanader ili Horvatinčiću... U ocjeni kaznenih postupaka protiv političara, predsjednika vlade, tu se ocjenjuje percepcija pravosuđa. Mora se misliti na te kaznene postupke prema moćnim ljudima koji šalju krivu poruku – kaže profesorica Đurđević.

Turudić je odmah komentirao slučaj Tomislava Horvatinčića.

– Vi kažete da čovjek s malignom bolesti treba ići u zatvor? – ponovio je nekoliko puta.

Marin Mrčela smatra kako sustav postoji samo je pitanje može li biti bolji.

– Kada u novinama svaki dan pročitate kritiku koja se ponavlja godinama, naravno da će percepcija biti takva. Kada bi se govorilo nešto pozitivno, ta percepcija bi bila bolja. Mi u pet godina prosječno primamo oko milijun i 200 tisuća predmeta. Vrijeme trajanja postupka je 137 dana. Naravno da imamo predmete koji su javno eksponirani – kaže Mrčela.

Ministar kaže kako je Hrvatska u samom vrhu europskih država po priljevu predmeta.

– 1,2 milijuna predmeta koji se godišnje riješe je jedna velika brojka. Kontinuirano se smanjuje broj neriješenih predmeta. Postoje sudionici u sudskom postupku koji nisu dobronamjerni i koji iskorištavaju procesne alate – kaže Malenica i ističe da će morati kroz izmjene zakonodavnog okvira činiti taj postupak brzim i efikasnim.

Koliko odvjetnici otežavaju?

– Većina odvjetnika je korektna, no jedan nezamjetan broj to radi.Prije mjesec i pol dana je bila jedna rasprava i branitelj je poslao fotografiju termometra da okrivljenik ima temperaturu. Taj predmet ima 15 okrivljenika. Sada je najveći predmet Agrokor. Mi nismo imali prostoriju gdje staviti te sve papire. Sada sud mora primiti sve što DORH da, ja ne znam što su oni stavili u 80.000 stranica, to nitko ne može pročitati. To je jednostavno tako ugrađeno u sustav, dok ne izmijenimo Zakon o kaznenom postupku, nećemo ubrzati sudstvo – rekao je Turudić.

Profesorica Đurđević kazala je kako se postupak protiv Dražena Slavice nije smio toliko dugo trajati.

– Prekršena su njegova ljudska prava bez obzira na ishod – rekla je.

S njom se složio i ministar Malenica.

– Svi mi skupa moramo učiniti da se ubrzaju sudski postupci – rekao je Malenica i istaknuo je kako je nedopustivo da kazneni predmeti odu u zastaru.

Profesorica Đurđević kaže kako postoje rokovi u kaznenom postupku koji se ne poštuju.

– Suci imaju rokove, mogu kazniti i odvjetnike, svi rokovi su instruktivni. Postoje bitno različiti i neravnopravni položaji u odnosu koje imaju odvjetnici, tužitelji i suci – kaže Đurđević.

– Biste li vi mogli pročitati spis od 80.000 stranica i riješiti ga? – upitao ju je Turudić.

Mrčela kaže kako nema niti jedan rok u Zakonu o kaznenom postupku koji nalaže sucu da mora napraviti nešto u nekom roku.

– Sudac treba imati podršku, treba imati pripravnike, ne može sam riješiti slučaj od 80.000 stranica u tri godine – kaže Mrčela.