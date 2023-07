Građani užasnuti zapuštenim odmorištem kod Pelješkog mosta: 'WC je sramota'. Oglasili se iz HC-a

Slike zapuštenog WC-a, koji djeluje gotovo neupotrebljivo poslao nam je čitatelj Večernjeg lista. 'Ja sam turistički pratitelj i stao sam tamo u nedjelju predvodeći autobus s turistima iz SAD-a. Mladi su to ljudi, 18, 19 godina. Nisu mi se ništa žalili, ali meni je bilo neugodno. Sam sam stao u WC i razumljivo ne znam kakvo je stanje u ženskom, ali ovo nije lijepa slika koju šaljemo u svijet. Pelješki most je prekrasan i svi ga žele vidjeti, što je potpuno razumljivo, svi se žele slikati. Nekako mislim da nije ok da se na tom mjestu nalazi ovako zapušten WC', rekao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije snimljene prije dva dana.

Dodao je i kako je grupa gostiju iz SAD-a koju je vodio u Dubrovnik sada već tamo, te kako su zadovoljni. 'Ovdje je sve ok, zadovoljni su i sve je u najboljem redu', rekao nam je.

No zašto je WC na odmorištu Komarna tao prljav pitali smo Hrvatske ceste u čijoj su nadležnosti odmorišta. 'WC-i na tim odmorištima čiste se dva puta na dan, ujutro i predvečer, a isto se tada odvozi i smeće. Tvrtka koja radi na održavanju radi sve što je u njihovoj moći, ali na tim odmorištima staje previše ljudi, što naravno ne možemo, niti želimo zabraniti. Svi se žele slikati pokraj mosta. No ono što stvara problem, a prijavila nam je tvrtka koja održava odmorišta, je da pojedini turisti koriste odmarališta kao odlagališta smeća iz automobila, kampera i autobusa. Osim toga prijavljeno je čak i kako kamperi na odmorištima u WC-ima prazne svoje sanitarne čvorove. Kada je tako puno ljudi jako je teško održati wc čistim, unatoč svim naporima', pojasnila je za Večernji list Tamara Pajić, glasnogovornica HC-a.

Ukratko Pelješki most je strakcija, to nam je svima jasno, a svi bismo zajedno očito mogli pripaziti kako se ponašamo na javnim površinama, gdje ostavljamo smeće, te kakvu sliku šaljemo u svijet.

