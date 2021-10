Tuga u Otočcu: 'Otišla si bez da si rekla ijednu riječ. Počivaj u mrku, crnka naša'

U teškoj prometnoj nesreći kod Otočca u nedjelju je preminula 13-godišnja djevojčica, a obitelj, prijatelji i rodbina opraštaju se od nje.

- Ne mogu još shvatiti da te nema s nama, da si otišla bez da si rekla ijednu riječ. Uvijek si bila nasmijana i vesela, nikad te neću zaboraviti. Uvijek si bila mamina zaštitnica, uvijek si bila uz nju. Ne mogu shvatiti da te nema, jednostavno ne želim prihvatiti da si nas napustila - objavila je to sestra djevojčice, pišu 24 sata.

Teško je ozlijeđeno i godinu dana mlađe dijete iz istog automobila te je iz gospićke bolnice prevezeno u KBC Zagreb.

- Počivaj u mrku, crnka naša. Neka te anđeli čuvaju, a ti nas čuvaj odozgo. Bog je imao nekakav razlog što te je uzeo prerano od nas - dodala je sestra.

I mještani Otočca su u šoku.

- Poznajem njezine roditelje, dobri su to ljudi. Kakva je to tuga za roditelje, kakva je to bol. Jako smo tužni. Dijete jadno - rekla je jedna susjeda.

Tešku prometnu nesreću u prouzročio je vozač (64) oduzimanjem prava prvenstva vozačici (37), koja je vozila automobil s djecom, objavila je policija.

Djeca su bila u automobilu kojim je upravljala 37-godišnjakinja kojoj je, u 8.50 sati na dionici državne ceste broj 50, u mjestu Čovići, 64-godišnjak iz Otočca svojim automobilom oduzeo pravo prolaska. On se uključivao u promet s lokalne ceste bez da se uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Udario je u osobni automobil gospićke registracijske oznake kojim je iz smjera Gospića u smjeru Otočca upravljala 37-godišnjakinja, također iz Otočca.