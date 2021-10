Detalji nesreće u kojoj su ozlijeđeni policajci: Kamion preticao skup vozila pa ih udario

Dvojica policijskih službenika – prometna motociklista teško su ozlijeđena u jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 17.15 sati, na sjevernoj strani autoceste A3 Bregana-Zagreb-Lipovac kod Novske.

Do nesreće je došlo kada se 48-godišnji državljanin Republike Srbije, skupom vozila koji se sastojao od teretnog vozila kojem je bilo pridodano priključno vozilo srbijanskih nacionalnih oznaka, kretao u smjeru Zagreba. On je započeo pretjecati skup vozila, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, uslijed čega je došlo do udara dva službena motocikla kojim su upravljali policijski službenici u službi i preticali skup vozila.

Uslijed udarca došlo je do pada oba policijska službenika na kolnik.

Sudionici ove prometne nesreće nisu bili pod utjecajem alkohola, a liječnička pomoć policijskim službenicima je pružena u Općoj bolnici Nova Gradiška gdje su im konstatirane teške tjelesne ozljede. Očevidom prometne nesreće rukovodila je općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku, u suradnji s očevidnom ekipom Postaje prometne policije Kutina.

U razdoblju od 18. listopada od 17.30 do 19. listopada do 00.25 sati, za sav promet bila je zatvorena sjeverna kolnička traka autoceste A3, dok se promet odvijao obilazno županijskom cestom Novska – Lipovljani.

Po dovršenim policijskim izvidima policija će Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće na državno odvjetničku meritornu odluku.

