Trumpov skup u New Yorku krcat kontroverzama: 'Pokrenut ću najveći program deportacije u američkoj povijesti'

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump predvodio je u nedjelju predizborni skup u njujorškom Madison Square Gardenu, koji je započet nizom vulgarnih i rasističkih izjava saveznika bivšeg američkog predsjednika. Trump je taj skup, koji se održavao na mjestu poznatom po košarkaškim utakmicama Knicksa i koncertima Billyja Joela, želio iskoristiti da iznese svoju završnu riječ protiv demokratske predsjedničke kandidatkinje Kamale Harris, iako je savezna država New York posljednji put podržala republikanskog predsjedničkog kandidata davne 1984. Naime, na tom se mjestu dugo nije održao politički događaj.

Skup su obilježili oštri i kontroverzni stavovi prema migrantima. Trump je obećao da će ako pobijedi, zaustaviti ilegalnu migraciju i deportirati migrante koje je opisao kao "opake i krvoločne kriminalce". Izjavio je kako Bidenova administracija nije imala dovoljno novaca da reagira na nedavni uragan u Sjevernoj Karolini jer su “potrošili sav novac dovodeći ilegalne migrante u prekrasnim mlaznim zrakoplovima”, piše The Guardian. Trump je u areni dobio ovacije zbog svoje oštre retorike prema migrantima. Obećao je zabraniti gradove-utočišta i pozvati se na tzv. zakon o stranim neprijateljima iz 1798. kako bi deportirao imigrante s kriminalnim dosjeima.

- Prvog dana mandata pokrenut ću najveći program deportacije u američkoj povijesti - rekao je. - Spasit ću svaki grad koji je napadnut i osvojen.- dodao je Trump.

Popis od najmanje 20 uvodnih govornika varirao je od bivšeg profesionalnog hrvača Hulka Hogana preko bivšeg gradonačelnika New Yorka Rudyja Giulianija do Trumpovih sinova Erica i Dona Jr. Neki od Trumpovih uvodnih govornika koristili su rasistički i jezik mržnje u zagrijavanju publike. Jedan od govornika, komičar Tony Hinchcliffe opisao je Portoriko, koji je dom 3,2 milijuna Amerikanaca, kao "plutajući otok smeća". Za Pennsylvaniju gdje je većina latinoameričkih birača s pravom glasa portorikanskog podrijetla i koja bi mogla presuditi konačnom rezultatu izbora, ovo bi mogao biti trenutak odluke. Harris je ranije u nedjelju posjetila portorikanski restoran u Philadelphiji u saveznoj državi Pennsylvaniji kako bi potaknula ljude da glasaju. Ona je, s druge strane, objavila video na društvenim mrežama obećavajući da će kao predsjednica "ulagati u budućnost Portorika".

Komentator Tucker Carlson izrugivao se rasnom obilježju Kamale Harris, a Trumpov prijatelj David Rem nazvao ju je "džavlom" "antikristom". Rudy Giuliani, nekadašnji gradonačelnik New Yorka i bivši Trumpov osobni odvjetnik, lažno je ustvrdio da je Harris bila "na strani terorista" u izraelsko-palestinskom sukobu i da želi dovesti Palestince u SAD. Trump je Harris nazvao Harris je nazvao "osobom s vrlo niskim kvocijentom inteligencije." Američki milijarder Elon Musk, koji podupire Trumpovu kandidaturu za ponovni izbor na svojoj platformi X, golemim bogatstvom i novčanim darovima koji su već pokrenuli i neka pravna pitanja, pozdravljen je na pozornici uzvikivanjem "Elon". - Ovo je vrsta pozitivne energije kakva je Amerika. - rekao je Musk.

Musk, za kojeg je Trump rekao da bi ga izabrao da vodi novu vladinu komisiju za učinkovitost, rekao je da bi se savezni proračun mogao smanjiti za "najmanje" 2 trilijuna dolara. Izdaci američkog proračuna premašili su 6,75 trilijuna dolara u fiskalnoj 2024. godini, koja je završila 30. rujna.

Trump je izjavio i da bi dopustio bivšem nezavisnom predsjedničkom kandidatu Robertu F. Kennedyju Jr., koji da je podržao, a jedan je od vodećih širitelja teorija zavjere o cjepivima, da se "razulari" u vezi zdravlja, hrane i lijekova ako bude ponovno izabran.

Ipak, nejasno je zašto je Trump odabrao baš grad New York za ovaj skup. Svoj rodni grad proteklih je godina oslikao najgorim epitetima. Nazivao ga je "štakorskim utočištem za ovisnike o drogama, mjestom gdje su bande i ilegalni stranci smješteni u luksuznim stanovima dok vojni veterani drhte na pločnicima". Možda je sve to odraz gorčine prema gradu koji ga je u odvojenim sudskim slučajevima osudio za 34 kaznena djela, proglasio njegovu tvrtku Trump Organisation krivom za kriminalnu poreznu prijevaru i njega osobno odgovornim za seksualno zlostavljanje, piše The Guardian.Trumpova kampanja objavila je da je nedjeljni skup s 19.500 sjedećih mjesta, čiji najam može stajati više od milijun dolara, bio rasprodan. Ulaznice su bile besplatne i dobivale su se po principu "tko prvi dođe".

