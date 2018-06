Menadžer iz Sv. Klare: Moj prijatelj Trump

Donald Trump donijet će mir na Korejski poluotok, ja vam to jamčim! Unatoč newyorškom temperamentu, on je strašan pregovarač. Nije ratoboran, riješit će mnoge nesuglasice, naći zajednički jezik s Putinom. Trump želi mir, u to sam siguran, toliko ga poznajem. Njihov susret početak je velikih promjena u svijetu...

Kada ove riječi izgovori osoba koja je s današnjim američkim predsjednikom bliska posljednjih 30 godina, onda joj je uistinu za vjerovati. Zagrepčanin Blago Krešić s Trumpom i nekoliko generacija njegove obitelji susretao se na svojem radnom mjestu, u luksuznom hotelu “The Breakers” na Floridi, gdje je više od dva desetljeća radio kao menadžer, sve dok mu Trump 90-ih nije ponudio da vodi njegov elitni klub “Mar-a-Lago” u kojem se desetljećima okuplja politička i državnička elita. Danas, sve su to uspomene na američki san koji je ovaj 81-godišnjak ostvario kao malo koji Hrvat dosad, san iz kojeg je iskoračio svojevoljno još 90-ih, mučen nostalgijom za domovinom.

