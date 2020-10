Trump tvitao kako se osjeća: Nevjerojatni su, zahvaljujući njima sam bolje

Nakon što su liječnici koji brinu u američkom predsjedniku Donaldu Trumpu danas poslijepodne izvijestili javnost o predsjednikovom stanju, oglasio se i sam Trump, i to na svojoj omiljenoj društvenoj mreži.

- Liječnici, medicinske sestre i svo ostalo osoblje iz odličnog medicinskog centra Walter Reed, kao i svi iz drugih institucija s kojima surađuju, su nevjerojatni. Ogroman napredak je postignut u posljednjih 6 mjeseci u borbi protiv ove 'kuge'. Zahvaljujući njihovoj pomoći, osjećam se bolje - tvitao je američki predsjednik.

>> VIDEO Melania i Donald Trump pozitivni na koronavirus

Podsjetimo, liječnici su ranije danas izvijestili kako je medicinski tim 'ekstremno sretan s napretkom koji je predsjednik ostvario'. Kazali su da se ne nalazi na kisiku, da nema problema s disanjem te da 24 sata nije imao povišenu temperaturu.

- Osjećam se kao da bih mogao odšetati odavde - rekao je Trump jednom od liječnika.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!