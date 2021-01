'Trump mora odmah na crvenu tjeralicu Interpola'

Iranske vlasti raspisale su međunarodnu tjeralicu za američkim predsjednikom na odlasku Donaldom Trumpom zbog ubojstva glavnog iranskog generala Kasima Sulejmanija, zapovjednika elitne jedinice Al-Quds koja je djelovala izvan teritorija Irana. Američka vojska je 3. siječnja 2020. u raketnom napadu blizu bagdadske zračne luke ubila Sulejmanija i vođu iračke šijitske milicije Abu Mahdija al-Mohandesa. Nakon što je sud u Iranu raspisao tjeralicu za Trumpom, istodobno je Interpolu podnio zahtjev za izdavanje međunarodne tjeralice.

Tri “mafijaška kuma”

– Podnijeli smo zahtjev Interpolu da se objavi crvena tjeralica protiv 48 osoba, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa, američke zapovjednike i predstavnike Pentagona i američke vojske – rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa Golam Husein. Iranci su uvjereni da iza ubojstva generala Sulejmanija stoji isključivo Trump, koji je to učinio, kako kažu, na nagovor “mafijaških kumova”, saudijskog prijestolonasljednika princa Muhameda bin Salmana i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Tome u prilog ide i izjava bivšeg iračkog premijera Adela Abdula Mahdija u dokumentarnom filmu koji je prikazan na godišnjicu ubojstva generala Sulejmanija. Mahdi tvrdi da ga je dva dana prije ubojstva generala Sulejmanija zvao američki predsjednik. – Trump me nazvao na prošlo Silvestrovo oko devet sati po bagdadskom vremenu i zahvalio nam što smo okončali napad na američko veleposlanstvo i pitao me jesu li to Iračani ili Iranci, pa sam mu rekao da to Iračani odgovaraju na bombardiranje američkih zračnih snaga šijitskih formacija na granici sa Sirijom.

– Amerikanci ne poznaju dobro Irance, ali Iračani su ti koji ih dobro poznaju – dodao je citirajući Trumpa. – Iranci kažu da ne žele rat, a siguran sam da to ne želi ni Amerika – odgovorio je Mahdi Trumpu te mu predložio izravne pregovore s Irancima. – Trump mi je rekao da smo, kao Iračani, dobri pregovarači, i ako mi možemo učiniti nešto, spremni su pregovarati – kazao je Abdul Mahdi tvrdeći da je nakon toga službeno pozvao Sulejmanija u posjet Iraku koji je sa sobom trebao donijeti i pismo namjere za normalizaciju odnosa sa Saudijskom Arabijom. Mahdi ne vjeruje da je “taj atentat mogao biti osmišljen u roku od jednog ili dva dana, već je o tome moralo biti odlučeno puno prije”. Stoga Iranci vjeruju da je atentat na Sulejmanija bio dobro pripremljen te je njegov poziv u Bagdad, na Trumpov nagovor, zapravo bio samo mamac kako bi ga likvidirali.

Uranij obogaćuju na 20%

U međuvremenu, Iran je započeo obogaćivati uranij na 20 posto, čime je došlo do kršenja sporazuma sklopljenog sa svjetskim silama koji je odredio postotak od 3,67 posto, a to je potvrdio i glasnogovornik vlade Ali Rabiei istaknuvši kako je taj proces u skladu s novim nuklearnim zakonom koji je nedavno izglasan u parlamentu a kojim se omogućuje godišnja proizvodnja 120 kilograma uranija obogaćenog na 20 posto, a državnoj atomskoj agenciji dopušta se proizvodnja 500 kilograma slabije obogaćenog uranija mjesečno. Odmah se oglasila Europska unija rekavši da će udvostručiti napore da bi se sačuvao nuklearni sporazum sklopljen 2015. između Irana i svjetskih sila koji je zahtijevao da Iran, u zamjenu za ukidanje ekonomskih sankcija, ograniči proizvodnju slabije obogaćenog uranija koji se koristi u civilne svrhe. Nakon što je Trump povukao SAD iz sporazuma, Iran je objavio da više nema obveze prema tom ugovoru i od tada je nekoliko puta prekršio njegova ograničenja.