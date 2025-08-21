Pripadnici Tajne službe ostali zatečeni Trumpovom najavom: 'Večeras idem van'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u intervjuu kako planira izaći na ulice Washingtona D.C.-a u pratnji policije i vojske, što se tumači kao još jedan simboličan potez u sklopu njegovog širokog saveznog zahvata nad glavnim gradom, piše CNN. „Večeras idem van, čini mi se, s policijom i, naravno, s vojskom,“ rekao je Trump radijskom voditelju Toddu Starnesu. Visoki dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da se logistika još dogovara, dok su pojedini pripadnici Tajne službe, koji bi trebali osigurati predsjednika, ostali zatečeni njegovom najavom.

Trump je nedavno naredio saveznoj vladi da preuzme kontrolu nad policijom u D.C.-u i rasporedio Nacionalnu gardu. Dan ranije, potpredsjednik J.D. Vance posjetio je Shake Shack na Union Stationu kako bi zahvalio pripadnicima Nacionalne garde – događaj koji je bio popraćen glasnim prosvjedima, gdje su se čule poruke poput „ovo je naš grad“ i „maknite vojsku s ulica“.

Trump tvrdi da su ove mjere usmjerene na smanjenje kriminala i „uljepšavanje glavnog grada“, iako su službeni podaci pokazali pad ukupne stope kriminala u odnosu na prošlu godinu. Republikanski guverneri iz šest saveznih država već su najavili slanje svojih pripadnika Garde kao podršku ovom pothvatu.

Akcija također uključuje uklanjanje beskućničkih kampova, a Vance je odbio odgovoriti kamo se ljudi premještaju, rekavši da je cilj pomoći osobama s mentalnim bolestima. Ustvrdio je kako nije humano „dopuštati da osobe sa shizofrenijom žive na ulici“, naglasivši da je to temelj njihove politike.

Na pitanje hoće li slične operacije biti provedene i u drugim gradovima, Vance nije dao izravan odgovor, ali nije isključio takvu mogućnost, dodavši da Washington služi kao primjer koji bi mogli slijediti i drugi gradovi.

Međutim, mjere naišle su na snažno protivljenje građana D.C.-a – prema anketi Washington Posta i Schar Schoola, čak 79 % ispitanika protivi se tome da savezna vlast preuzme lokalnu policiju i ulice nadzire vojnim snagama.