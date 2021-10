Trobonjača: Cijepljenje ide teško, bez drastičnijih epidemioloških mjera neće se moći puno postići

Svaki treći testiran – pozitivan. Nije dobro, upozoravaju stručnjaci već danima, a činjenica da je od 10761 testiranih, pozitivnih na COVID-19 bilo 3360 nikako ne ide na ruku onima koji i dalje zagovaraju blage epidemiološke mjere. Brojke pokazuju da je porast oboljelih dvostruko veći u odnosu na prošli tjedan, a budući da po broju novozaraženih u 24 sata nikad nismo bili gori, u ovom četvrtom valu epidemije uskoro bismo mogli dostići najgori dan korone u Hrvatskoj, 10. prosinca lanjske godine, kad je zabilježeno 4620 novooboljelih.

“Hoćemo više punktova”

I Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) stavio nas je na popis država koje su označene kao “visokorizične” za putovanje, a da bi se porast oboljelih barem malo regulirao, premijer Andrej Plenković najavio je da će djeca sljedeći tjedan dva dana, koja su trebala provesti u školama, ipak odraditi online. Da se to neće dogoditi, uvjeravali su još jučer iz Ministarstva obrazovanja, pojašnjavajući kako je školski kalendar unaprijed određen i ne može se mijenjati pa klinci, nakon Svih svetih i slobodnog 2. i 3. studenog, moraju u škole 4. i 5. – Fuchs je dogovorio sa županijskim stožerima da se idućeg tjedna četvrtak i petak nastava održi online tako da umirimo školsku populaciju od ovog petka pa do 8. studenog, što mislimo da je jako dobro – pojasnio je premijer Plenković postupke Radovana Fuchsa, ministra obrazovanja, u čijem se sektoru trenutačno nalazi gotovo četvrtina zaražene populacije. Podsjetimo, školaraca s koronom gotovo je 23 posto.

Video: Nove preporuke HZJZ-a: Tko ne mora u karantenu, što napraviti ako ste bili u bliskom kontaktu...

Osim toga, Plenković je ponovno pozvao na cijepljenje te pridržavanje epidemioloških mjera, što je danas posebno teško bilo onima koji su stajali u redu za testiranje u KBC-u Sestre milosrdnice u Vinogradskoj. Više od 400 Zagrepčana ondje je do podneva pokušavalo saznati jesu li pozitivni ili negativni, a gužve su se stvarale, kako je pojasnio ravnatelj KBC-a Davor Vagić, jer se testirati može bez naručivanja. – U našoj ustanovi testiralo se bez naručivanja od devet do 12 sati zbog velikog porasta broja novopozitivnih i većih potreba za testiranjem. Po ljeti smo testirali svaki dan od 8 do 9 sati, prije svega zbog naših pacijenata, ali tada nije bilo gužve. Sada smo produljili vrijeme, ali ćemo zbog novonastale gužve uvesti naručivanje za testiranje – najavio je Vagić, dok su oni koji su stajali u redu i više od dva sata zahtijevali još punktova po gradu s ovakvim načinom provjere zaraze. Hoće li se oni uspostaviti, znat će se danas nakon sastanka ekspertne skupine pri Ministarstvu zdravstva.

A da bi bolje bilo da se ovakve gužve stvaraju za cijepljenje, sigurno je danas pomislio premijer Plenković, koji nove mjere nije najavljivao, ali je podsjetio na “stare”. – Molim sve da se malo vratimo nazad i da se prisjetimo temeljnih postavki kao što su maske, smanjenje kontakata i prozračivanje. Ne možemo prisiliti nikoga da se zaštiti i još jednom sve molim da poštuju struku, znanost i medicinu te slijede primjere drugih zemalja. U Portugalu i Malti nemaju više koga cijepiti. Očito prate situaciju i žele biti odgovorniji – rekao je Plenković, premijer zemlje u kojoj se podatak od 46 posto cijepljenih praktički “zacementirao”. Po svoju dozu ljudi jednostavno ne žele, a broj zaraženih strelovito raste. Može li se to bilo kako zaustaviti i što da radi Vlada, što Nacionalni stožer, a što da rade Hrvati, pitali smo imunologa Zlatka Trobonjaču. – Ne vjerujem da će se nešto posebno događati, odnosno Stožer nove mjere neće uvoditi s obzirom na relativno malen broj ljudi u bolnicama. Mjerilo novih mjera bit će hospitalizacija, a epidemija se neće dodatno kontrolirati dok god zdravstveni sustav bude mogao podnositi priljev oboljelih – pojašnjava Zlatko Trobonjača, dodajući da će se pritisak na bolnice smanjivati kad zdravstveni sustav počne “pucati”, a priljev pacijenata regulirati se može na dva načina.

Teško bez drastičnih mjera

– Cijepljenje i mjere. A kako cijepljenje ide teško, bez drastičnijih epidemioloških mjera neće se moći puno postići – kaže imunolog pa dodaje kako se Stožer trenutačno fokusira na nagovaranje i moljenje građana da se cijepe, ali kad budu stjerani u kut, morat će donositi nove mjere. – Obustava školstva mogla bi biti prva, a onda će se prijeći na ograničavanje okupljanja i kretanja, odnosno na specifične mjere. Logično je to jer se opće mjere, poput distance, provjetravanja, maski i dezinficiranja, baš i ne primjenjuju, što je i razumljivo jer kod ljudi je nastupio epidemijski umor – objašnjava naš sugovornik, a mi ga pitamo i nije li logičnije posegnuti za strožim mjerama i prije nego se dogodi “pucanje” zdravstvenog sustava. – Nije baš. Mjere ne želite uvoditi, vidite da i Stožer pokušava sve živo da ne bude stroži. Mjere znače izbacivanje djece iz škola, utječu na gospodarstvo, društvene djelatnosti, sport, pa nastojite da se dopusti djelatnostima da se odvijaju. Ali zaustavit će se morati kad zdravstveni aspekt postaje prejak. Broj hospitaliziranih sad je manji nego lani, ali to će se brzo popuniti – kaže Trobonjača.